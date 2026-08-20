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Genius Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,00248821 USD। POCK-এর মার্কেট ক্যাপ 2.208.837 USD। POCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Genius Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,00248821 USD। POCK-এর মার্কেট ক্যাপ 2.208.837 USD। POCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

POCK সম্পর্কে আরও

POCK প্রাইসের তথ্য

POCK কী

POCK হোয়াইটপেপার

POCK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

POCK টোকেনোমিক্স

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Genius Token প্রাইস (POCK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 POCK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0,00248279
$0,00248279$0,00248279
+%0,071D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Genius Token (POCK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:43:12 (UTC+8)

Genius Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Genius Token (POCK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0,00248821, যা গত 24 ঘণ্টায় 9,50% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান POCK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি POCK-এর জন্য $ 0,00248821

Genius Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.208.837 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 887,71M POCK। গত 24 ঘণ্টায়, POCK এর ট্রেড হয়েছে $ 0,00230255 (নিম্ন) এবং $ 0,00270485 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0,00742828 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, POCK গত ঘণ্টায় -%0,81 এবং গত 7 দিনে +%22,15 পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 13,87K-তে পৌঁছেছে।

Genius Token (POCK) এর মার্কেট তথ্য

$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M

$ 13,87K
$ 13,87K$ 13,87K

$ 2,48M
$ 2,48M$ 2,48M

887,71M
887,71M 887,71M

997.600.855,832093
997.600.855,832093 997.600.855,832093

Genius Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2,21M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 13,87K। POCK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 887,71M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997600855.832093। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2,48M

Genius Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0,00230255
$ 0,00230255$ 0,00230255
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0,00270485
$ 0,00270485$ 0,00270485
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0,00230255
$ 0,00230255$ 0,00230255

$ 0,00270485
$ 0,00270485$ 0,00270485

$ 0,00742828
$ 0,00742828$ 0,00742828

$ 0
$ 0$ 0

-%0,81

+%9,50

+%22,15

+%22,15

Genius Token (POCK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Genius Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00021596 ছিল।
গত 30 দিনে, Genius Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0001979144 ছিল।
গত 60 দিনে, Genius Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0001815723 ছিল।
গত 90 দিনে, Genius Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,000025481100162422 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0,00021596+%9,50
30 দিন$ -0,0001979144-%7,95
60 দিন$ +0,0001815723+%7,30
90 দিন$ +0,000025481100162422+%0,01

Genius Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Genius Token (POCK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, POCK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার %0,00
Genius Token (POCK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Genius Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে %0,00 বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Genius Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? POCK এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Genius Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Genius Token সম্পর্কে

POCK-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.3059486731795197340000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 9.50% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Genius Token-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, POCK উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

POCK-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের POCK বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Genius Token-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.2831200410855607700000 থেকে Tk0.3325865857984751900000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

POCK-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং POCK-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Genius Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:43:12 (UTC+8)

Genius Token (POCK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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