GenesisL1 প্রাইস (L1)
আজ GenesisL1 (L1)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.115514, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান L1 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি L1-এর জন্য $ 0.115514।
GenesisL1 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,797,348 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 41.53M L1। গত 24 ঘণ্টায়, L1 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.109017 (নিম্ন) এবং $ 0.115614 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.138586 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.079726।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, L1 গত ঘণ্টায় -0.03% এবং গত 7 দিনে +11.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 13.83K-তে পৌঁছেছে।
GenesisL1 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.80M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 13.83K। L1 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 41.53M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 46904745.26430672। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.42M।
-0.03%
+4.24%
+11.25%
+11.25%
আজকে, GenesisL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00469424 ছিল।
গত 30 দিনে, GenesisL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, GenesisL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, GenesisL1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000027508337377 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00469424
|+4.24%
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.00000027508337377
|-0.00%
2040 সালে, GenesisL1 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ GenesisL1-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
GenesisL1-এর লাইভ দাম হলো Tk14.20352584133133560000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 4.23% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
L1-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
L1-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk13.40465897332287180000 থেকে Tk14.21582177588587560000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
GenesisL1-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
L1 বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে L1 মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
GenesisL1-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
GenesisL1-এর বাজার মূল্য Tk589878770.43353359920000 হওয়ায় এটি #1605 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
L1-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
GenesisL1-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk17.04044386175480440000, আর ATL হলো Tk9.80305678295256040000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
L1-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (41528344.16299571 টোকেন), Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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