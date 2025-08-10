GameZone প্রাইস (GZONE)
GameZone(GZONE) বর্তমানে 0.00305971USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.29MUSD। GZONE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GZONE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GZONE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GameZone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018892 ছিল।
গত 30 দিনে, GameZone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006332739 ছিল।
গত 60 দিনে, GameZone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006173494 ছিল।
গত 90 দিনে, GameZone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000567211178305242 ছিল।
GameZone এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.37%
+6.58%
+12.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!
GameZone (GZONE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GZONEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
