Gameflip প্রাইস (FLP)

Gameflip (FLP) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00917334
$0.00917334$0.00917334
+2.50%1D
আজকে Gameflip (FLP) এর প্রাইস

Gameflip(FLP) বর্তমানে 0.00917334USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 517.60KUSD। FLP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Gameflip এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.59%
Gameflip এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
56.40M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FLP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Gameflip (FLP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Gameflip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00023142 ছিল।
গত 30 দিনে, Gameflip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002445364 ছিল।
গত 60 দিনে, Gameflip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000895932 ছিল।
গত 90 দিনে, Gameflip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00023142+2.59%
30 দিন$ +0.0002445364+2.67%
60 দিন$ -0.0000895932-0.97%
90 দিন$ 0--

Gameflip (FLP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Gameflip এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0089363
$ 0.0089363$ 0.0089363

$ 0.00926822
$ 0.00926822$ 0.00926822

$ 0.268295
$ 0.268295$ 0.268295

+1.28%

+2.59%

+2.91%

Gameflip (FLP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 517.60K
$ 517.60K$ 517.60K

--
----

56.40M
56.40M 56.40M

Gameflip (FLP) কী?

The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Gameflip (FLP) এর টোকেনোমিক্স

Gameflip (FLP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gameflip (FLP) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

