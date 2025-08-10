Fufu প্রাইস (FUFU)
Fufu(FUFU) বর্তমানে 0.00001523USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.19KUSD। FUFU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FUFU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FUFU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fufu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fufu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000014066 ছিল।
গত 60 দিনে, Fufu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011542 ছিল।
গত 90 দিনে, Fufu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001786551931052315 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-4.57%
|30 দিন
|$ -0.0000014066
|-9.23%
|60 দিন
|$ -0.0000011542
|-7.57%
|90 দিন
|$ -0.000001786551931052315
|-10.49%
Fufu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.35%
-4.57%
-5.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Fufu (FUFU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FUFUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 FUFU থেকে VND
₫0.40077745
|1 FUFU থেকে AUD
A$0.0000233019
|1 FUFU থেকে GBP
￡0.0000112702
|1 FUFU থেকে EUR
€0.0000129455
|1 FUFU থেকে USD
$0.00001523
|1 FUFU থেকে MYR
RM0.0000645752
|1 FUFU থেকে TRY
₺0.0006194041
|1 FUFU থেকে JPY
¥0.00223881
|1 FUFU থেকে ARS
ARS$0.020172135
|1 FUFU থেকে RUB
₽0.0012182477
|1 FUFU থেকে INR
₹0.0013359756
|1 FUFU থেকে IDR
Rp0.2456451269
|1 FUFU থেকে KRW
₩0.0211526424
|1 FUFU থেকে PHP
₱0.0008643025
|1 FUFU থেকে EGP
￡E.0.0007392642
|1 FUFU থেকে BRL
R$0.0000826989
|1 FUFU থেকে CAD
C$0.0000208651
|1 FUFU থেকে BDT
৳0.0018480082
|1 FUFU থেকে NGN
₦0.0233230697
|1 FUFU থেকে UAH
₴0.0006291513
|1 FUFU থেকে VES
Bs0.00194944
|1 FUFU থেকে CLP
$0.01471218
|1 FUFU থেকে PKR
Rs0.0043155728
|1 FUFU থেকে KZT
₸0.0082190218
|1 FUFU থেকে THB
฿0.0004922336
|1 FUFU থেকে TWD
NT$0.000455377
|1 FUFU থেকে AED
د.إ0.0000558941
|1 FUFU থেকে CHF
Fr0.000012184
|1 FUFU থেকে HKD
HK$0.0001194032
|1 FUFU থেকে MAD
.د.م0.0001376792
|1 FUFU থেকে MXN
$0.0002828211
|1 FUFU থেকে PLN
zł0.0000554372
|1 FUFU থেকে RON
лв0.0000662505
|1 FUFU থেকে SEK
kr0.0001457511
|1 FUFU থেকে BGN
лв0.0000254341
|1 FUFU থেকে HUF
Ft0.0051678436
|1 FUFU থেকে CZK
Kč0.0003195254
|1 FUFU থেকে KWD
د.ك0.00000464515
|1 FUFU থেকে ILS
₪0.0000522389