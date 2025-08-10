FourCoin প্রাইস (FOUR)
FourCoin(FOUR) বর্তমানে 0.00000256USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.13MUSD। FOUR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FOUR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FOUR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FourCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FourCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014686 ছিল।
গত 60 দিনে, FourCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014895 ছিল।
গত 90 দিনে, FourCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000001063786137181556 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+6.55%
|30 দিন
|$ +0.0000014686
|+57.37%
|60 দিন
|$ +0.0000014895
|+58.19%
|90 দিন
|$ +0.000001063786137181556
|+71.10%
FourCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.06%
+6.55%
+25.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FourCoin (FOUR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FOURটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FOUR থেকে VND
₫0.0673664
|1 FOUR থেকে AUD
A$0.0000039168
|1 FOUR থেকে GBP
￡0.0000018944
|1 FOUR থেকে EUR
€0.000002176
|1 FOUR থেকে USD
$0.00000256
|1 FOUR থেকে MYR
RM0.0000108544
|1 FOUR থেকে TRY
₺0.0001041152
|1 FOUR থেকে JPY
¥0.00037632
|1 FOUR থেকে ARS
ARS$0.00339072
|1 FOUR থেকে RUB
₽0.0002047744
|1 FOUR থেকে INR
₹0.0002245632
|1 FOUR থেকে IDR
Rp0.0412903168
|1 FOUR থেকে KRW
₩0.0035555328
|1 FOUR থেকে PHP
₱0.00014528
|1 FOUR থেকে EGP
￡E.0.0001242624
|1 FOUR থেকে BRL
R$0.0000139008
|1 FOUR থেকে CAD
C$0.0000035072
|1 FOUR থেকে BDT
৳0.0003106304
|1 FOUR থেকে NGN
₦0.0039203584
|1 FOUR থেকে UAH
₴0.0001057536
|1 FOUR থেকে VES
Bs0.00032768
|1 FOUR থেকে CLP
$0.00247296
|1 FOUR থেকে PKR
Rs0.0007254016
|1 FOUR থেকে KZT
₸0.0013815296
|1 FOUR থেকে THB
฿0.0000827392
|1 FOUR থেকে TWD
NT$0.000076544
|1 FOUR থেকে AED
د.إ0.0000093952
|1 FOUR থেকে CHF
Fr0.000002048
|1 FOUR থেকে HKD
HK$0.0000200704
|1 FOUR থেকে MAD
.د.م0.0000231424
|1 FOUR থেকে MXN
$0.0000475392
|1 FOUR থেকে PLN
zł0.0000093184
|1 FOUR থেকে RON
лв0.000011136
|1 FOUR থেকে SEK
kr0.0000244992
|1 FOUR থেকে BGN
лв0.0000042752
|1 FOUR থেকে HUF
Ft0.0008686592
|1 FOUR থেকে CZK
Kč0.0000537088
|1 FOUR থেকে KWD
د.ك0.0000007808
|1 FOUR থেকে ILS
₪0.0000087808