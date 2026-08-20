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Fluid Wrapped Ether-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2.291,28 USD। FWETH-এর মার্কেট ক্যাপ 12.612.754 USD। FWETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Fluid Wrapped Ether-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2.291,28 USD। FWETH-এর মার্কেট ক্যাপ 12.612.754 USD। FWETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FWETH সম্পর্কে আরও

FWETH প্রাইসের তথ্য

FWETH কী

FWETH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FWETH টোকেনোমিক্স

FWETH প্রাইস পূর্বাভাস

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Fluid Wrapped Ether লোগো

Fluid Wrapped Ether প্রাইস (FWETH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FWETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2.292,92
$2.292,92$2.292,92
%0,001D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Fluid Wrapped Ether (FWETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:20:35 (UTC+8)

Fluid Wrapped Ether-এর আজকের প্রাইস

আজ Fluid Wrapped Ether (FWETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2.291,28, যা গত 24 ঘণ্টায় 0,00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FWETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FWETH-এর জন্য $ 2.291,28

Fluid Wrapped Ether বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.612.754 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5,51K FWETH। গত 24 ঘণ্টায়, FWETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2.071,64 (নিম্ন) এবং $ 2.318,83 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.329,7 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.333,35

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FWETH গত ঘণ্টায় +%0,65 এবং গত 7 দিনে +%21,31 পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 98,53-তে পৌঁছেছে।

Fluid Wrapped Ether (FWETH) এর মার্কেট তথ্য

$ 12,61M
$ 12,61M$ 12,61M

$ 98,53
$ 98,53$ 98,53

$ 12,61M
$ 12,61M$ 12,61M

5,51K
5,51K 5,51K

5.506,0
5.506,0 5.506,0

Fluid Wrapped Ether এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 12,61M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 98,53। FWETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5,51K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5506.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 12,61M

Fluid Wrapped Ether-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 2.071,64
$ 2.071,64$ 2.071,64
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2.318,83
$ 2.318,83$ 2.318,83
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 2.071,64
$ 2.071,64$ 2.071,64

$ 2.318,83
$ 2.318,83$ 2.318,83

$ 4.329,7
$ 4.329,7$ 4.329,7

$ 1.333,35
$ 1.333,35$ 1.333,35

+%0,65

%0,00

+%21,31

+%21,31

Fluid Wrapped Ether (FWETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Fluid Wrapped Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0,0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fluid Wrapped Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +413,3033776800 ছিল।
গত 60 দিনে, Fluid Wrapped Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0,0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Fluid Wrapped Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0013441282215 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0,0%0,00
30 দিন$ +413,3033776800+%18,04
60 দিন$ 0,0000000000%0,00
90 দিন$ +0,0013441282215+%0,00

Fluid Wrapped Ether এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Fluid Wrapped Ether (FWETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FWETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার %0,00
Fluid Wrapped Ether (FWETH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Fluid Wrapped Ether এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে %0,00 বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Fluid Wrapped Ether সম্পর্কে

আজ Fluid Wrapped Ether-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Fluid Wrapped Ether Tk281734.2892612641120000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.0%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

FWETH-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Fluid Wrapped Ether-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Fluid Wrapped Ether-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

FWETH আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk254727.4986056724560000 থেকে Tk285121.8192310398820000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

FWETH-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Fluid Wrapped Ether-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Fluid Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, FWETH-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fluid Wrapped Ether সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:20:35 (UTC+8)

Fluid Wrapped Ether (FWETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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