Flippy (FLIPPY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.788448
$0.788448$0.788448
-3.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Flippy (FLIPPY) এর প্রাইস

Flippy(FLIPPY) বর্তমানে 0.78754USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 683.01KUSD। FLIPPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Flippy এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-3.69%
Flippy এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
865.22K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FLIPPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLIPPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Flippy (FLIPPY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Flippy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0301916913433112 ছিল।
গত 30 দিনে, Flippy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1738451235 ছিল।
গত 60 দিনে, Flippy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.0834254144 ছিল।
গত 90 দিনে, Flippy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.38207468346588534 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0301916913433112-3.69%
30 দিন$ +0.1738451235+22.07%
60 দিন$ +2.0834254144+264.55%
90 দিন$ +0.38207468346588534+94.23%

Flippy (FLIPPY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Flippy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.784305
$ 0.784305$ 0.784305

$ 0.823197
$ 0.823197$ 0.823197

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

+0.03%

-3.69%

+11.96%

Flippy (FLIPPY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 683.01K
$ 683.01K$ 683.01K

--
----

865.22K
865.22K 865.22K

Flippy (FLIPPY) কী?

The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.

