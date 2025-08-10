FLETH সম্পর্কে আরও

FLETH প্রাইসের তথ্য

FLETH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FLETH টোকেনোমিক্স

FLETH প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

flETH লোগো

flETH প্রাইস (FLETH)

তালিকাভুক্ত নয়

flETH (FLETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,216.95
$4,216.95$4,216.95
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে flETH (FLETH) এর প্রাইস

flETH(FLETH) বর্তমানে 4,216.95USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। FLETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

flETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 412.29K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.15%
flETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FLETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ flETH (FLETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, flETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.17 ছিল।
গত 30 দিনে, flETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,724.7671289900 ছিল।
গত 60 দিনে, flETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,205.4783442400 ছিল।
গত 90 দিনে, flETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,668.3492559698877 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +6.17+0.15%
30 দিন$ +1,724.7671289900+40.90%
60 দিন$ +2,205.4783442400+52.30%
90 দিন$ +1,668.3492559698877+65.46%

flETH (FLETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

flETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,152.12
$ 4,152.12$ 4,152.12

$ 4,327.0
$ 4,327.0$ 4,327.0

$ 4,327.0
$ 4,327.0$ 4,327.0

-0.40%

+0.15%

+22.16%

flETH (FLETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 412.29K
$ 412.29K$ 412.29K

0.00
0.00 0.00

flETH (FLETH) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

flETH (FLETH) এর টোকেনোমিক্স

flETH (FLETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: flETH (FLETH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FLETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FLETH থেকে VND
110,969,039.25
1 FLETH থেকে AUD
A$6,451.9335
1 FLETH থেকে GBP
3,120.543
1 FLETH থেকে EUR
3,584.4075
1 FLETH থেকে USD
$4,216.95
1 FLETH থেকে MYR
RM17,879.868
1 FLETH থেকে TRY
172,009.3905
1 FLETH থেকে JPY
¥619,891.65
1 FLETH থেকে ARS
ARS$5,585,350.275
1 FLETH থেকে RUB
336,217.4235
1 FLETH থেকে INR
369,910.854
1 FLETH থেকে IDR
Rp68,015,313.0585
1 FLETH থেকে KRW
5,856,837.516
1 FLETH থেকে PHP
239,311.9125
1 FLETH থেকে EGP
￡E.203,130.4815
1 FLETH থেকে BRL
R$22,898.0385
1 FLETH থেকে CAD
C$5,777.2215
1 FLETH থেকে BDT
511,684.713
1 FLETH থেকে NGN
6,457,795.0605
1 FLETH থেকে UAH
174,202.2045
1 FLETH থেকে VES
Bs539,769.6
1 FLETH থেকে CLP
$4,086,224.55
1 FLETH থেকে PKR
Rs1,194,914.952
1 FLETH থেকে KZT
2,275,719.237
1 FLETH থেকে THB
฿135,237.5865
1 FLETH থেকে TWD
NT$126,086.805
1 FLETH থেকে AED
د.إ15,476.2065
1 FLETH থেকে CHF
Fr3,373.56
1 FLETH থেকে HKD
HK$33,060.888
1 FLETH থেকে MAD
.د.م38,121.228
1 FLETH থেকে MXN
$78,308.7615
1 FLETH থেকে PLN
15,349.698
1 FLETH থেকে RON
лв18,343.7325
1 FLETH থেকে SEK
kr40,356.2115
1 FLETH থেকে BGN
лв7,042.3065
1 FLETH থেকে HUF
Ft1,430,895.474
1 FLETH থেকে CZK
88,471.611
1 FLETH থেকে KWD
د.ك1,277.73585
1 FLETH থেকে ILS
14,464.1385