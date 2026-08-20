Zama Protocol প্রাইস(ZAMA)
আজ Zama Protocol (ZAMA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.04572, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZAMA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZAMA-এর জন্য ৳ 0.04572।
Zama Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #314 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 100.58M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20B ZAMA। গত 24 ঘণ্টায়, ZAMA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04087 (নিম্ন) এবং ৳ 0.04705 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 5.100956252720176211 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 2.0410323260727486724।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZAMA গত ঘণ্টায় -0.53% এবং গত 7 দিনে -3.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 124.38K-তে পৌঁছেছে।
No.314
ETH
Zama Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 100.58M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 124.38K। ZAMA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 11000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 502.92M।
-0.53%
+1.53%
-3.55%
-3.55%
Zama Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0841812
|+1.53%
|30 দিন
|৳ +0.00566
|+14.12%
|60 দিন
|৳ +0.01165
|+34.19%
|90 দিন
|৳ +0.01348
|+41.81%
আজ, ZAMA এর পরিবর্তন ৳ +0.0841812 (+1.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00566(+14.12%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ZAMA এর প্রাইস ৳ +0.01165 (+34.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.01348 (+41.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Zama Protocol (ZAMA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Zama Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Zama Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ZAMA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
ZAMA_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.0405 মূল্যে কার্যকরী হচ্ছে, এটি S1 (0.03991) এবং কেন্দ্রীয় স্তর (0.04065) এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য পিভট সিস্টেমের নিচের অংশে অবস্থান করছে এবং স্বল্পমেয়াদী সমর্থন স্তরের কাছাকাছি রয়েছে। গড় মূল্যের সিস্টেমে বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, এবং MA ও EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। বাজারের গঠন প্রকাশ করছে যে মূল্য কেন্দ্রীয় প্রতিরোধের চাপে আবদ্ধ রয়েছে এবং 0.04065 এর গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখাকে সফলভাবে অতিক্রম করতে পারেনি। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI অতি-বিক্রয় অঞ্চলে অবস্থান করছে, যার ফলে কারিগরি প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো পরস্পরের সাথে স্তর গঠন করেছে; প্রবণতা সূচক বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, আবার দোলন সূচক নিম্ন স্তরের সংশোধনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওলাটাইলিটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোনো চরম প্রসারণ বা সংকোচন ঘটেনি। ক্রয়ের শক্তি স্থানীয় পর্যায়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, আর বিক্রয়ের শক্তি আপাতত দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিকটস্থ উর্ধ্বমুখী প্রতিরোধ স্তর R1 (0.0411)-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে +1.48% দূরে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর S1 (0.03991), যা বর্তমান মূল্য থেকে -1.46% দূরে। দূরবর্তী সার্বিক স্তরগুলো হল R2 (0.04184) এবং S2 (0.03946)। যদি মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর 0.04065-এ স্থিতিশীল হয়, তবে এটি R1 স্তর পরীক্ষা করবে। আবার যদি S1 অতিক্রম করে তবে S2 স্তরের দিকে নজর দেওয়া হবে। বর্তমান মূল্য স্তরটি S1 এবং কেন্দ্রীয় স্তরের মধ্যে অবস্থান করছে, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা মূলত 0.0400-0.0406 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Zama Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Zama Protocol (ZAMA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Zama Protocol is a cross-chain confidentiality layer that enables confidential smart contracts on any L1 or L2 such as Ethereum, BNB, Base or Solana, using Fully Homomorphic Encryption (FHE).
Zama Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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