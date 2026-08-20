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Zama Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04572 BDT। ZAMA-এর মার্কেট ক্যাপ 100,584,000 BDT। ZAMA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Zama Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04572 BDT। ZAMA-এর মার্কেট ক্যাপ 100,584,000 BDT। ZAMA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ZAMA সম্পর্কে আরও

ZAMA প্রাইসের তথ্য

ZAMA কী

ZAMA হোয়াইটপেপার

ZAMA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ZAMA টোকেনোমিক্স

ZAMA প্রাইস পূর্বাভাস

ZAMA ইতিহাস

ZAMA ক্রয়ের গাইড

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Zama Protocol প্রাইস(ZAMA)

1 ZAMA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳5.5862191
৳5.5862191৳5.5862191
+1.53%1D
BDT
Zama Protocol (ZAMA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:22:11 (UTC+8)

Zama Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Zama Protocol (ZAMA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.04572, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZAMA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZAMA-এর জন্য ৳ 0.04572

Zama Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #314 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 100.58M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20B ZAMA। গত 24 ঘণ্টায়, ZAMA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04087 (নিম্ন) এবং ৳ 0.04705 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 5.100956252720176211 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 2.0410323260727486724

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZAMA গত ঘণ্টায় -0.53% এবং গত 7 দিনে -3.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 124.38K-তে পৌঁছেছে।

Zama Protocol (ZAMA) এর মার্কেট তথ্য

No.314

৳ 100.58M
৳ 100.58M৳ 100.58M

৳ 124.38K
৳ 124.38K৳ 124.38K

৳ 502.92M
৳ 502.92M৳ 502.92M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

Zama Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 100.58M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 124.38K। ZAMA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 11000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 502.92M

Zama Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.04087
৳ 0.04087৳ 0.04087
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.04705
৳ 0.04705৳ 0.04705
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.04087
৳ 0.04087৳ 0.04087

৳ 0.04705
৳ 0.04705৳ 0.04705

৳ 5.100956252720176211
৳ 5.100956252720176211৳ 5.100956252720176211

৳ 2.0410323260727486724
৳ 2.0410323260727486724৳ 2.0410323260727486724

-0.53%

+1.53%

-3.55%

-3.55%

Zama Protocol (ZAMA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Zama Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0841812+1.53%
30 দিন৳ +0.00566+14.12%
60 দিন৳ +0.01165+34.19%
90 দিন৳ +0.01348+41.81%
Zama Protocol আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ZAMA এর পরিবর্তন ৳ +0.0841812 (+1.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Zama Protocol 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00566(+14.12%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Zama Protocol 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ZAMA এর প্রাইস ৳ +0.01165 (+34.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Zama Protocol 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.01348 (+41.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Zama Protocol (ZAMA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Zama Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Zama Protocol-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Zama Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Zama Protocol-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ZAMA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

ZAMA_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.0405 মূল্যে কার্যকরী হচ্ছে, এটি S1 (0.03991) এবং কেন্দ্রীয় স্তর (0.04065) এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য পিভট সিস্টেমের নিচের অংশে অবস্থান করছে এবং স্বল্পমেয়াদী সমর্থন স্তরের কাছাকাছি রয়েছে। গড় মূল্যের সিস্টেমে বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, এবং MA ও EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। বাজারের গঠন প্রকাশ করছে যে মূল্য কেন্দ্রীয় প্রতিরোধের চাপে আবদ্ধ রয়েছে এবং 0.04065 এর গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখাকে সফলভাবে অতিক্রম করতে পারেনি। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI অতি-বিক্রয় অঞ্চলে অবস্থান করছে, যার ফলে কারিগরি প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো পরস্পরের সাথে স্তর গঠন করেছে; প্রবণতা সূচক বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, আবার দোলন সূচক নিম্ন স্তরের সংশোধনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওলাটাইলিটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোনো চরম প্রসারণ বা সংকোচন ঘটেনি। ক্রয়ের শক্তি স্থানীয় পর্যায়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, আর বিক্রয়ের শক্তি আপাতত দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিকটস্থ উর্ধ্বমুখী প্রতিরোধ স্তর R1 (0.0411)-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে +1.48% দূরে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর S1 (0.03991), যা বর্তমান মূল্য থেকে -1.46% দূরে। দূরবর্তী সার্বিক স্তরগুলো হল R2 (0.04184) এবং S2 (0.03946)। যদি মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর 0.04065-এ স্থিতিশীল হয়, তবে এটি R1 স্তর পরীক্ষা করবে। আবার যদি S1 অতিক্রম করে তবে S2 স্তরের দিকে নজর দেওয়া হবে। বর্তমান মূল্য স্তরটি S1 এবং কেন্দ্রীয় স্তরের মধ্যে অবস্থান করছে, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা মূলত 0.0400-0.0406 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Zama Protocol-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ জামা প্রোটোকলের দামকে প্রভাবিত করে:

1. প্রযুক্তির গ্রহণ - গোপনীয়তাপূর্ণ স্মার্ট কন্ট্রাক্টের জন্য জামার সম্পূর্ণ হোমোমরফিক এনক্রিপশন (FHE) সমাধানগুলির ব্যবহার বৃদ্ধি চাহিদা বাড়ায়।

2. বাজারের মনোভাব - সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা জামা-এর দামকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

3. অংশীদারিত্বের ঘোষণা - ব্লকচেইন প্রকল্প এবং উদ্যোগগুলির সাথে কৌশলগত সহযোগিতা টোকেনের মূল্য বৃদ্ধি করে।

4. ডেভেলপারদের কার্যকলাপ - সক্রিয় ডেভেলপমেন্ট, আপডেট এবং ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে।

5. নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ - গোপনীয়তাভিত্তিক নিয়মাবলী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা FHE প্রযুক্তির চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

6. প্রতিযোগিতা - অন্যান্য গোপনীয়তাভিত্তিক প্রোটোকলের তুলনায় পারফরম্যান্স বাজারে অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

7. টোকেনের উপযোগিতা - বাস্তব জগতের ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং স্টেকিং মেকানিজম ক্রেতাদের চাপ তৈরি করে।

8. ট্রেডিং ভলিউম - তরলতার স্তর এবং এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি দামের স্থিতিশীলতা এবং প্রবেশযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে।

মানুষ কেন Zama Protocol-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Zama Protocol (ZAMA) এর দাম জানতে চায়:

1. বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত - ট্রেডারদের ক্রয়, বিক্রয় বা অবস্থান ধরে রাখার জন্য বর্তমান দাম প্রয়োজন।
2. পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং - বিনিয়োগকারীরা তাদের হোল্ডিংয়ের মূল্য এবং পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করেন।
3. বাজার বিশ্লেষণ - দামের গতিবিধি বুঝতে পারলে ভবিষ্যতের প্রবণতা পূর্বাভাস করা সহজ হয়।
4. ট্রেডিং সুযোগ - রিয়েল-টাইম দাম লাভজনক প্রবেশ/নির্গমন বিন্দু শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

Zama Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Zama Protocol (ZAMA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ZAMA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Zama Protocol (ZAMA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Zama Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Zama Protocol এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ZAMA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Zama Protocol প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Zama Protocol কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Zama Protocol দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ZAMA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Zama Protocol কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Zama Protocol (ZAMA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Zama Protocol তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Zama Protocol (ZAMA) কিনবেন নির্দেশিকা

Zama Protocol দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Zama Protocol এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Zama Protocol (ZAMA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Zama Protocol (ZAMA) কী?

Zama Protocol is a cross-chain confidentiality layer that enables confidential smart contracts on any L1 or L2 such as Ethereum, BNB, Base or Solana, using Fully Homomorphic Encryption (FHE).

Zama Protocol সম্পর্কিত রিসোর্স

Zama Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Zama Protocol ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Zama Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:22:11 (UTC+8)

Zama Protocol (ZAMA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Zama Protocol সম্পর্কে আরও জানুন

ZAMA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ZAMA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ZAMA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ZAMA/USDT
৳5.5886633
৳5.5886633৳5.5886633
+1.50%
2.79M (USDT)
ZAMA/USDC
৳5.5898854
৳5.5898854৳5.5898854
+1.53%
1.25M (USDT)

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ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

Aligned

Aligned

ALIGN

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳23.6378582
৳23.6378582৳23.6378582

+867.10%

Optiview

Optiview

OV

৳31.383528
৳31.383528৳31.383528

-4.88%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.32255662
৳1.32255662৳1.32255662

+26.27%

শীর্ষ গেইনার

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.060225088
৳0.060225088৳0.060225088

+97.12%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.015447344
৳0.015447344৳0.015447344

+45.28%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0659934
৳0.0659934৳0.0659934

+42.10%

Lighter

Lighter

LIT

৳360.959456
৳360.959456৳360.959456

+20.19%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,774.678
৳8,774.678৳8,774.678

+16.08%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ZAMA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ZAMA
ZAMA
BDT
BDT

1 ZAMA = 5.5874412 BDT