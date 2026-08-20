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FIO Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FIO-এর মার্কেট ক্যাপ 247,487 USD। FIO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!FIO Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FIO-এর মার্কেট ক্যাপ 247,487 USD। FIO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FIO সম্পর্কে আরও

FIO প্রাইসের তথ্য

FIO কী

FIO হোয়াইটপেপার

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FIO Protocol প্রাইস (FIO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FIO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00027663
$0.00027663$0.00027663
-0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
FIO Protocol (FIO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:13:00 (UTC+8)

FIO Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ FIO Protocol (FIO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FIO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FIO-এর জন্য $ 0

FIO Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 247,487 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 923.38M FIO। গত 24 ঘণ্টায়, FIO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.560433 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FIO গত ঘণ্টায় -3.69% এবং গত 7 দিনে -4.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.02K-তে পৌঁছেছে।

FIO Protocol (FIO) এর মার্কেট তথ্য

$ 247.49K
$ 247.49K$ 247.49K

$ 4.02K
$ 4.02K$ 4.02K

$ 268.02K
$ 268.02K$ 268.02K

923.38M
923.38M 923.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FIO Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 247.49K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.02K। FIO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 923.38M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 268.02K

FIO Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.560433
$ 0.560433$ 0.560433

$ 0
$ 0$ 0

-3.69%

-5.05%

-4.05%

-4.05%

FIO Protocol (FIO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, FIO Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FIO Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FIO Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FIO Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-5.05%
30 দিন$ 0-18.60%
60 দিন$ 0-33.79%
90 দিন$ 0--

FIO Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য FIO Protocol (FIO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FIO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
FIO Protocol (FIO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, FIO Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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FIO Protocol সম্পর্কে

FIO Protocol কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

FIO Protocol -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

FIO-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় -5.05% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

FIO Protocol কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

FIO Protocol Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে FIO-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

FIO Protocol-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk30430839.55099440980000, যা এই অ্যাসেটকে #4164 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

FIO-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 923378003.1478921 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

FIO Protocol-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, FIO Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, FIO Protocol Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FIO Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:13:00 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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