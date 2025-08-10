FEI সম্পর্কে আরও

Fei USD লোগো

Fei USD প্রাইস (FEI)

তালিকাভুক্ত নয়

Fei USD (FEI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.99288
$0.99288$0.99288
-1.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Fei USD (FEI) এর প্রাইস

Fei USD(FEI) বর্তমানে 0.99288USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.59MUSD। FEI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Fei USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.89%
Fei USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.61M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FEI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FEI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Fei USD (FEI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0192264498977576 ছিল।
গত 30 দিনে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0197529504 ছিল।
গত 60 দিনে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0053733672 ছিল।
গত 90 দিনে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007453747834267 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0192264498977576-1.89%
30 দিন$ -0.0197529504-1.98%
60 দিন$ -0.0053733672-0.54%
90 দিন$ -0.0007453747834267-0.07%

Fei USD (FEI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Fei USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.976264
$ 0.976264$ 0.976264

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 5.55
$ 5.55$ 5.55

-0.13%

-1.89%

-0.10%

Fei USD (FEI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

--
----

3.61M
3.61M 3.61M

Fei USD (FEI) কী?

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

Fei USD (FEI) এর টোকেনোমিক্স

Fei USD (FEI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FEIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fei USD (FEI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FEI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FEI থেকে VND
26,127.6372
1 FEI থেকে AUD
A$1.5191064
1 FEI থেকে GBP
0.7347312
1 FEI থেকে EUR
0.843948
1 FEI থেকে USD
$0.99288
1 FEI থেকে MYR
RM4.2098112
1 FEI থেকে TRY
40.3804296
1 FEI থেকে JPY
¥145.95336
1 FEI থেকে ARS
ARS$1,315.06956
1 FEI থেকে RUB
79.4204712
1 FEI থেকে INR
87.0954336
1 FEI থেকে IDR
Rp16,014.1913064
1 FEI থেকে KRW
1,378.9911744
1 FEI থেকে PHP
56.34594
1 FEI থেকে EGP
￡E.48.1943952
1 FEI থেকে BRL
R$5.3913384
1 FEI থেকে CAD
C$1.3602456
1 FEI থেকে BDT
120.4760592
1 FEI থেকে NGN
1,520.4865032
1 FEI থেকে UAH
41.0158728
1 FEI থেকে VES
Bs127.08864
1 FEI থেকে CLP
$959.12208
1 FEI থেকে PKR
Rs281.3424768
1 FEI থেকে KZT
535.8176208
1 FEI থেকে THB
฿32.0898816
1 FEI থেকে TWD
NT$29.687112
1 FEI থেকে AED
د.إ3.6438696
1 FEI থেকে CHF
Fr0.794304
1 FEI থেকে HKD
HK$7.7841792
1 FEI থেকে MAD
.د.م8.9756352
1 FEI থেকে MXN
$18.4377816
1 FEI থেকে PLN
3.6140832
1 FEI থেকে RON
лв4.319028
1 FEI থেকে SEK
kr9.5018616
1 FEI থেকে BGN
лв1.6581096
1 FEI থেকে HUF
Ft336.9040416
1 FEI থেকে CZK
20.8306224
1 FEI থেকে KWD
د.ك0.3028284
1 FEI থেকে ILS
3.4055784