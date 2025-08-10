Fei USD প্রাইস (FEI)
Fei USD(FEI) বর্তমানে 0.99288USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.59MUSD। FEI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FEI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FEI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0192264498977576 ছিল।
গত 30 দিনে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0197529504 ছিল।
গত 60 দিনে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0053733672 ছিল।
গত 90 দিনে, Fei USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007453747834267 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0192264498977576
|-1.89%
|30 দিন
|$ -0.0197529504
|-1.98%
|60 দিন
|$ -0.0053733672
|-0.54%
|90 দিন
|$ -0.0007453747834267
|-0.07%
Fei USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.13%
-1.89%
-0.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
