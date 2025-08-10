ErgOne প্রাইস (ERGONE)
ErgOne(ERGONE) বর্তমানে 0.04215874USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 38.35KUSD। ERGONE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ERGONE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ERGONE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ErgOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00095373 ছিল।
গত 30 দিনে, ErgOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010441244 ছিল।
গত 60 দিনে, ErgOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015005602 ছিল।
গত 90 দিনে, ErgOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00003382482713825 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00095373
|+2.31%
|30 দিন
|$ +0.0010441244
|+2.48%
|60 দিন
|$ +0.0015005602
|+3.56%
|90 দিন
|$ +0.00003382482713825
|+0.08%
ErgOne এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+2.31%
+0.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
ErgOne (ERGONE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 ERGONE থেকে VND
₫1,109.4072431
|1 ERGONE থেকে AUD
A$0.0645028722
|1 ERGONE থেকে GBP
￡0.0311974676
|1 ERGONE থেকে EUR
€0.035834929
|1 ERGONE থেকে USD
$0.04215874
|1 ERGONE থেকে MYR
RM0.1787530576
|1 ERGONE থেকে TRY
₺1.7145959558
|1 ERGONE থেকে JPY
¥6.19733478
|1 ERGONE থেকে ARS
ARS$55.83925113
|1 ERGONE থেকে RUB
₽3.3722776126
|1 ERGONE থেকে INR
₹3.6981646728
|1 ERGONE থেকে IDR
Rp679.9795822222
|1 ERGONE থেকে KRW
₩58.5534308112
|1 ERGONE থেকে PHP
₱2.392508495
|1 ERGONE থেকে EGP
￡E.2.0463852396
|1 ERGONE থেকে BRL
R$0.2289219582
|1 ERGONE থেকে CAD
C$0.0577574738
|1 ERGONE থেকে BDT
৳5.1155415116
|1 ERGONE থেকে NGN
₦64.5614728486
|1 ERGONE থেকে UAH
₴1.7415775494
|1 ERGONE থেকে VES
Bs5.39631872
|1 ERGONE থেকে CLP
$40.72534284
|1 ERGONE থেকে PKR
Rs11.9461005664
|1 ERGONE থেকে KZT
₸22.7513856284
|1 ERGONE থেকে THB
฿1.3625704768
|1 ERGONE থেকে TWD
NT$1.260546326
|1 ERGONE থেকে AED
د.إ0.1547225758
|1 ERGONE থেকে CHF
Fr0.033726992
|1 ERGONE থেকে HKD
HK$0.3305245216
|1 ERGONE থেকে MAD
.د.م0.3811150096
|1 ERGONE থেকে MXN
$0.7828878018
|1 ERGONE থেকে PLN
zł0.1534578136
|1 ERGONE থেকে RON
лв0.183390519
|1 ERGONE থেকে SEK
kr0.4034591418
|1 ERGONE থেকে BGN
лв0.0704050958
|1 ERGONE থেকে HUF
Ft14.3053036568
|1 ERGONE থেকে CZK
Kč0.8844903652
|1 ERGONE থেকে KWD
د.ك0.0128584157
|1 ERGONE থেকে ILS
₪0.1446044782