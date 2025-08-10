EMP সম্পর্কে আরও

EMP প্রাইসের তথ্য

EMP হোয়াইটপেপার

EMP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EMP টোকেনোমিক্স

EMP প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Empyreal লোগো

Empyreal প্রাইস (EMP)

তালিকাভুক্ত নয়

Empyreal (EMP) লাইভ প্রাইস চার্ট

$147.55
$147.55$147.55
+12.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Empyreal (EMP) এর প্রাইস

Empyreal(EMP) বর্তমানে 147.45USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 44.24MUSD। EMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Empyreal এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+12.88%
Empyreal এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
300.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EMP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EMP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Empyreal (EMP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Empyreal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +16.82 ছিল।
গত 30 দিনে, Empyreal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +139.3555848000 ছিল।
গত 60 দিনে, Empyreal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +93.6371788200 ছিল।
গত 90 দিনে, Empyreal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +56.91978564106477 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +16.82+12.88%
30 দিন$ +139.3555848000+94.51%
60 দিন$ +93.6371788200+63.50%
90 দিন$ +56.91978564106477+62.87%

Empyreal (EMP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Empyreal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 127.98
$ 127.98$ 127.98

$ 151.11
$ 151.11$ 151.11

$ 495.39
$ 495.39$ 495.39

-1.63%

+12.88%

+33.81%

Empyreal (EMP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 44.24M
$ 44.24M$ 44.24M

--
----

300.00K
300.00K 300.00K

Empyreal (EMP) কী?

Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Empyreal (EMP) এর টোকেনোমিক্স

Empyreal (EMP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EMPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Empyreal (EMP) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EMP থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EMP থেকে VND
3,880,146.75
1 EMP থেকে AUD
A$225.5985
1 EMP থেকে GBP
109.113
1 EMP থেকে EUR
125.3325
1 EMP থেকে USD
$147.45
1 EMP থেকে MYR
RM625.188
1 EMP থেকে TRY
5,996.7915
1 EMP থেকে JPY
¥21,675.15
1 EMP থেকে ARS
ARS$195,297.525
1 EMP থেকে RUB
11,794.5255
1 EMP থেকে INR
12,934.314
1 EMP থেকে IDR
Rp2,378,225.4735
1 EMP থেকে KRW
204,790.356
1 EMP থেকে PHP
8,367.7875
1 EMP থেকে EGP
￡E.7,157.223
1 EMP থেকে BRL
R$800.6535
1 EMP থেকে CAD
C$202.0065
1 EMP থেকে BDT
17,891.583
1 EMP থেকে NGN
225,803.4555
1 EMP থেকে UAH
6,091.1595
1 EMP থেকে VES
Bs18,873.6
1 EMP থেকে CLP
$142,436.7
1 EMP থেকে PKR
Rs41,781.432
1 EMP থেকে KZT
79,572.867
1 EMP থেকে THB
฿4,765.584
1 EMP থেকে TWD
NT$4,408.755
1 EMP থেকে AED
د.إ541.1415
1 EMP থেকে CHF
Fr117.96
1 EMP থেকে HKD
HK$1,156.008
1 EMP থেকে MAD
.د.م1,332.948
1 EMP থেকে MXN
$2,738.1465
1 EMP থেকে PLN
536.718
1 EMP থেকে RON
лв641.4075
1 EMP থেকে SEK
kr1,411.0965
1 EMP থেকে BGN
лв246.2415
1 EMP থেকে HUF
Ft50,032.734
1 EMP থেকে CZK
3,093.501
1 EMP থেকে KWD
د.ك44.97225
1 EMP থেকে ILS
505.7535