Elexium প্রাইস (EX)
Elexium(EX) বর্তমানে 0.01464928USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.10KUSD। EX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Elexium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Elexium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0067805686 ছিল।
গত 60 দিনে, Elexium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0102378573 ছিল।
গত 90 দিনে, Elexium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03099544815560692 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0067805686
|-46.28%
|60 দিন
|$ -0.0102378573
|-69.88%
|90 দিন
|$ -0.03099544815560692
|-67.90%
Elexium এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-6.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform.
Elexium (EX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
