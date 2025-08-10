Dust Protocol প্রাইস (DUST)
Dust Protocol(DUST) বর্তমানে 0.03044586USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.01MUSD। DUST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Dust Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00079192 ছিল।
গত 30 দিনে, Dust Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011737944 ছিল।
গত 60 দিনে, Dust Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0040275488 ছিল।
গত 90 দিনে, Dust Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01365254575889236 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00079192
|+2.67%
|30 দিন
|$ +0.0011737944
|+3.86%
|60 দিন
|$ -0.0040275488
|-13.22%
|90 দিন
|$ -0.01365254575889236
|-30.95%
Dust Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.22%
+2.67%
+6.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.
Dust Protocol (DUST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DUSTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
