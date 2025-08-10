DRAGONZ প্রাইস (DRAGONZ)
DRAGONZ(DRAGONZ) বর্তমানে 0.01961601USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.92MUSD। DRAGONZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DRAGONZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DRAGONZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DRAGONZ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DRAGONZ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0056498561 ছিল।
গত 60 দিনে, DRAGONZ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021859689 ছিল।
গত 90 দিনে, DRAGONZ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003727146415544922 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.17%
|30 দিন
|$ -0.0056498561
|-28.80%
|60 দিন
|$ -0.0021859689
|-11.14%
|90 দিন
|$ +0.003727146415544922
|+23.46%
DRAGONZ এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.10%
+0.17%
-10.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.
DRAGONZ (DRAGONZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DRAGONZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
