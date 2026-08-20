Distorted Face প্রাইস (DISTORTED)
আজ Distorted Face (DISTORTED)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DISTORTED থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DISTORTED-এর জন্য $ 0।
Distorted Face বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 22,657 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.47M DISTORTED। গত 24 ঘণ্টায়, DISTORTED এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0060108 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DISTORTED গত ঘণ্টায় -0.42% এবং গত 7 দিনে +16.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Distorted Face এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 22.66K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। DISTORTED এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.47M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999466365.199925। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 22.66K।
-0.42%
+16.65%
+16.42%
+16.42%
আজকে, Distorted Face থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Distorted Face থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Distorted Face থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Distorted Face থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+16.65%
|30 দিন
|$ 0
|+22.12%
|60 দিন
|$ 0
|-13.45%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Distorted Face এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Distorted Face-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Distorted Face-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
DISTORTED-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
DISTORTED-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Distorted Face-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Distorted Face-এর দামের পরিবর্তন 16.64% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Distorted Face-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Distorted Face-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি
মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি
ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।