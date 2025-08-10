CrocBot প্রাইস (CROC)
CrocBot(CROC) বর্তমানে 0.00003371USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.71KUSD। CROC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CROC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CROC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CrocBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CrocBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000241345 ছিল।
গত 60 দিনে, CrocBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000195548 ছিল।
গত 90 দিনে, CrocBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.31%
|30 দিন
|$ +0.0000241345
|+71.59%
|60 দিন
|$ +0.0000195548
|+58.01%
|90 দিন
|$ 0
|--
CrocBot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.31%
+42.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard)
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
CrocBot (CROC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CROCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CROC থেকে VND
₫0.88707865
|1 CROC থেকে AUD
A$0.0000515763
|1 CROC থেকে GBP
￡0.0000249454
|1 CROC থেকে EUR
€0.0000286535
|1 CROC থেকে USD
$0.00003371
|1 CROC থেকে MYR
RM0.0001429304
|1 CROC থেকে TRY
₺0.0013709857
|1 CROC থেকে JPY
¥0.00495537
|1 CROC থেকে ARS
ARS$0.044648895
|1 CROC থেকে RUB
₽0.0026964629
|1 CROC থেকে INR
₹0.0029570412
|1 CROC থেকে IDR
Rp0.5437096013
|1 CROC থেকে KRW
₩0.0468191448
|1 CROC থেকে PHP
₱0.0019130425
|1 CROC থেকে EGP
￡E.0.0016362834
|1 CROC থেকে BRL
R$0.0001830453
|1 CROC থেকে CAD
C$0.0000461827
|1 CROC থেকে BDT
৳0.0040903714
|1 CROC থেকে NGN
₦0.0516231569
|1 CROC থেকে UAH
₴0.0013925601
|1 CROC থেকে VES
Bs0.00431488
|1 CROC থেকে CLP
$0.03256386
|1 CROC থেকে PKR
Rs0.0095520656
|1 CROC থেকে KZT
₸0.0181919386
|1 CROC থেকে THB
฿0.0010895072
|1 CROC থেকে TWD
NT$0.001007929
|1 CROC থেকে AED
د.إ0.0001237157
|1 CROC থেকে CHF
Fr0.000026968
|1 CROC থেকে HKD
HK$0.0002642864
|1 CROC থেকে MAD
.د.م0.0003047384
|1 CROC থেকে MXN
$0.0006259947
|1 CROC থেকে PLN
zł0.0001227044
|1 CROC থেকে RON
лв0.0001466385
|1 CROC থেকে SEK
kr0.0003226047
|1 CROC থেকে BGN
лв0.0000562957
|1 CROC থেকে HUF
Ft0.0114384772
|1 CROC থেকে CZK
Kč0.0007072358
|1 CROC থেকে KWD
د.ك0.00001028155
|1 CROC থেকে ILS
₪0.0001156253