Cramer Coin প্রাইস ($CRAMER)
Cramer Coin($CRAMER) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 201.81KUSD। $CRAMER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
$CRAMER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট
আজকে, Cramer Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cramer Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Cramer Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Cramer Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.28%
|30 দিন
|$ 0
|+25.22%
|60 দিন
|$ 0
|+22.14%
|90 দিন
|$ 0
|--
Cramer Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.07%
+4.28%
+7.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.
Cramer Coin ($CRAMER) এর টোকেনোমিক্স
