Composite প্রাইস (CMST)
Composite(CMST) বর্তমানে 0.113769USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.46KUSD। CMST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CMST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CMST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Composite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003033795077655 ছিল।
গত 30 দিনে, Composite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0073827093 ছিল।
গত 60 দিনে, Composite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0052249437 ছিল।
গত 90 দিনে, Composite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058407487474255 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0003033795077655
|-0.26%
|30 দিন
|$ +0.0073827093
|+6.49%
|60 দিন
|$ +0.0052249437
|+4.59%
|90 দিন
|$ +0.0058407487474255
|+5.41%
Composite এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.28%
-0.26%
+1.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one
Composite (CMST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CMSTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
