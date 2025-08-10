Charli3 প্রাইস (C3)
Charli3(C3) বর্তমানে 0.04895003USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.75MUSD। C3 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ C3 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। C3 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Charli3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00083979 ছিল।
গত 30 দিনে, Charli3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0080502778 ছিল।
গত 60 দিনে, Charli3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002914093 ছিল।
গত 90 দিনে, Charli3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03076176769347672 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00083979
|+1.75%
|30 দিন
|$ +0.0080502778
|+16.45%
|60 দিন
|$ -0.0002914093
|-0.59%
|90 দিন
|$ -0.03076176769347672
|-38.59%
Charli3 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+1.75%
+7.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.
