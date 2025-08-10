Chain Games প্রাইস (CHAIN)
Chain Games(CHAIN) বর্তমানে 0.02482932USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.43MUSD। CHAIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHAIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHAIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chain Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00200001 ছিল।
গত 30 দিনে, Chain Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0044172850 ছিল।
গত 60 দিনে, Chain Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005679582 ছিল।
গত 90 দিনে, Chain Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01855050507238104 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00200001
|+8.76%
|30 দিন
|$ +0.0044172850
|+17.79%
|60 দিন
|$ -0.0005679582
|-2.28%
|90 দিন
|$ -0.01855050507238104
|-42.76%
Chain Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.41%
+8.76%
+23.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.
Chain Games (CHAIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 CHAIN থেকে VND
₫653.3835558
|1 CHAIN থেকে AUD
A$0.0379888596
|1 CHAIN থেকে GBP
￡0.0183736968
|1 CHAIN থেকে EUR
€0.021104922
|1 CHAIN থেকে USD
$0.02482932
|1 CHAIN থেকে MYR
RM0.1052763168
|1 CHAIN থেকে TRY
₺1.0098084444
|1 CHAIN থেকে JPY
¥3.64991004
|1 CHAIN থেকে ARS
ARS$32.88643434
|1 CHAIN থেকে RUB
₽1.9860973068
|1 CHAIN থেকে INR
₹2.1780279504
|1 CHAIN থেকে IDR
Rp400.4728471596
|1 CHAIN থেকে KRW
₩34.4849459616
|1 CHAIN থেকে PHP
₱1.40906391
|1 CHAIN থেকে EGP
￡E.1.2052151928
|1 CHAIN থেকে BRL
R$0.1348232076
|1 CHAIN থেকে CAD
C$0.0340161684
|1 CHAIN থেকে BDT
৳3.0127896888
|1 CHAIN থেকে NGN
₦38.0233723548
|1 CHAIN থেকে UAH
₴1.0256992092
|1 CHAIN থেকে VES
Bs3.17815296
|1 CHAIN থেকে CLP
$23.98512312
|1 CHAIN থেকে PKR
Rs7.0356361152
|1 CHAIN থেকে KZT
₸13.3993908312
|1 CHAIN থেকে THB
฿0.8024836224
|1 CHAIN থেকে TWD
NT$0.742396668
|1 CHAIN থেকে AED
د.إ0.0911236044
|1 CHAIN থেকে CHF
Fr0.019863456
|1 CHAIN থেকে HKD
HK$0.1946618688
|1 CHAIN থেকে MAD
.د.م0.2244570528
|1 CHAIN থেকে MXN
$0.4610804724
|1 CHAIN থেকে PLN
zł0.0903787248
|1 CHAIN থেকে RON
лв0.108007542
|1 CHAIN থেকে SEK
kr0.2376165924
|1 CHAIN থেকে BGN
лв0.0414649644
|1 CHAIN থেকে HUF
Ft8.4250848624
|1 CHAIN থেকে CZK
Kč0.5209191336
|1 CHAIN থেকে KWD
د.ك0.0075729426
|1 CHAIN থেকে ILS
₪0.0851645676