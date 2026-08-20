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Celsius Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01127607 USD। CEL-এর মার্কেট ক্যাপ 402,699 USD। CEL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Celsius Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01127607 USD। CEL-এর মার্কেট ক্যাপ 402,699 USD। CEL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CEL সম্পর্কে আরও

CEL প্রাইসের তথ্য

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Celsius Network প্রাইস (CEL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CEL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01131948
$0.01131948$0.01131948
+0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Celsius Network (CEL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:29:53 (UTC+8)

Celsius Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Celsius Network (CEL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01127607, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CEL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CEL-এর জন্য $ 0.01127607

Celsius Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 402,699 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 35.72M CEL। গত 24 ঘণ্টায়, CEL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01056336 (নিম্ন) এবং $ 0.01160275 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 8.05 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01021495

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CEL গত ঘণ্টায় -0.13% এবং গত 7 দিনে +0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.21K-তে পৌঁছেছে।

Celsius Network (CEL) এর মার্কেট তথ্য

$ 402.70K
$ 402.70K$ 402.70K

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

$ 402.70K
$ 402.70K$ 402.70K

35.72M
35.72M 35.72M

35,719,125.9003
35,719,125.9003 35,719,125.9003

Celsius Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 402.70K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.21K। CEL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 35.72M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 35719125.9003। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 402.70K

Celsius Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01056336
$ 0.01056336$ 0.01056336
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01160275
$ 0.01160275$ 0.01160275
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01056336
$ 0.01056336$ 0.01056336

$ 0.01160275
$ 0.01160275$ 0.01160275

$ 8.05
$ 8.05$ 8.05

$ 0.01021495
$ 0.01021495$ 0.01021495

-0.13%

+2.88%

+0.13%

+0.13%

Celsius Network (CEL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Celsius Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00031565 ছিল।
গত 30 দিনে, Celsius Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005226142 ছিল।
গত 60 দিনে, Celsius Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006657662 ছিল।
গত 90 দিনে, Celsius Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000002950955967 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00031565+2.88%
30 দিন$ -0.0005226142-4.63%
60 দিন$ -0.0006657662-5.90%
90 দিন$ +0.000000002950955967+0.00%

Celsius Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Celsius Network (CEL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CEL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Celsius Network (CEL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Celsius Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Celsius Network সম্পর্কে

Celsius Network-এর বর্তমান দাম কত?

Celsius Network-এর দাম Tk1.3867341163483807272000 এবং আজকে এটি 2.87% পরিবর্তিত হয়েছে।

CEL সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Celsius Network-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Lending/Borrowing Protocols,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,CeFi খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে CEL-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

CEL-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk989.9911615132280000 এবং ATL হল Tk1.2562372938260308520000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 35719125.9003 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Celsius Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:29:53 (UTC+8)

Celsius Network (CEL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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