Catvax প্রাইস (CATVAX)
Catvax(CATVAX) বর্তমানে 0.00461222USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 387.13KUSD। CATVAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CATVAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CATVAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Catvax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000249868253906036 ছিল।
গত 30 দিনে, Catvax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025511332 ছিল।
গত 60 দিনে, Catvax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0157175777 ছিল।
গত 90 দিনে, Catvax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0034399880077406629 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000249868253906036
|-5.13%
|30 দিন
|$ -0.0025511332
|-55.31%
|60 দিন
|$ +0.0157175777
|+340.78%
|90 দিন
|$ +0.0034399880077406629
|+293.46%
Catvax এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.69%
-5.13%
+42.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.
Catvax (CATVAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CATVAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
