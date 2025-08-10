Brume প্রাইস (BRUME)
Brume(BRUME) বর্তমানে 0.056089USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 154.68KUSD। BRUME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BRUME থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRUME এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Brume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00229845 ছিল।
গত 30 দিনে, Brume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0068014138 ছিল।
গত 60 দিনে, Brume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0045966786 ছিল।
গত 90 দিনে, Brume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001858692403165524 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00229845
|+4.27%
|30 দিন
|$ +0.0068014138
|+12.13%
|60 দিন
|$ +0.0045966786
|+8.20%
|90 দিন
|$ -0.001858692403165524
|-3.20%
Brume এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.26%
+4.27%
-1.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.
Brume (BRUME) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRUMEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
