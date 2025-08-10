BORGY প্রাইস ($BORGY)
BORGY($BORGY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.56MUSD। $BORGY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $BORGY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $BORGY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BORGY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BORGY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, BORGY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BORGY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.77%
|30 দিন
|$ 0
|+0.94%
|60 দিন
|$ 0
|-0.93%
|90 দিন
|$ 0
|--
BORGY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.93%
+3.77%
+11.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness
