Bogged Finance প্রাইস (BOG)
Bogged Finance(BOG) বর্তমানে 0.00662859USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 91.99KUSD। BOG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009124552 ছিল।
গত 60 দিনে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012651227 ছিল।
গত 90 দিনে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000981189146669024 ছিল।
Bogged Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.
Bogged Finance (BOG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
