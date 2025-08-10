BOG সম্পর্কে আরও

BOG প্রাইসের তথ্য

BOG অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BOG টোকেনোমিক্স

BOG প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Bogged Finance লোগো

Bogged Finance প্রাইস (BOG)

তালিকাভুক্ত নয়

Bogged Finance (BOG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00662859
$0.00662859$0.00662859
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Bogged Finance (BOG) এর প্রাইস

Bogged Finance(BOG) বর্তমানে 0.00662859USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 91.99KUSD। BOG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bogged Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Bogged Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
13.88M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BOG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bogged Finance (BOG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009124552 ছিল।
গত 60 দিনে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012651227 ছিল।
গত 90 দিনে, Bogged Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000981189146669024 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0009124552+13.77%
60 দিন$ +0.0012651227+19.09%
90 দিন$ +0.000981189146669024+17.37%

Bogged Finance (BOG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bogged Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

--

--

0.00%

Bogged Finance (BOG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 91.99K
$ 91.99K$ 91.99K

--
----

13.88M
13.88M 13.88M

Bogged Finance (BOG) কী?

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bogged Finance (BOG) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Bogged Finance (BOG) এর টোকেনোমিক্স

Bogged Finance (BOG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bogged Finance (BOG) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BOG থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BOG থেকে VND
174.43134585
1 BOG থেকে AUD
A$0.0101417427
1 BOG থেকে GBP
0.0049051566
1 BOG থেকে EUR
0.0056343015
1 BOG থেকে USD
$0.00662859
1 BOG থেকে MYR
RM0.0281052216
1 BOG থেকে TRY
0.2695847553
1 BOG থেকে JPY
¥0.97440273
1 BOG থেকে ARS
ARS$8.779567455
1 BOG থেকে RUB
0.5302209141
1 BOG থেকে INR
0.5814599148
1 BOG থেকে IDR
Rp106.9127269677
1 BOG থেকে KRW
9.2063160792
1 BOG থেকে PHP
0.3761724825
1 BOG থেকে EGP
￡E.0.3217517586
1 BOG থেকে BRL
R$0.0359932437
1 BOG থেকে CAD
C$0.0090811683
1 BOG থেকে BDT
0.8043131106
1 BOG থেকে NGN
10.1509564401
1 BOG থেকে UAH
0.2738270529
1 BOG থেকে VES
Bs0.84845952
1 BOG থেকে CLP
$6.40321794
1 BOG থেকে PKR
Rs1.8782772624
1 BOG থেকে KZT
3.5771848794
1 BOG থেকে THB
฿0.2142360288
1 BOG থেকে TWD
NT$0.198194841
1 BOG থেকে AED
د.إ0.0243269253
1 BOG থেকে CHF
Fr0.005302872
1 BOG থেকে HKD
HK$0.0519681456
1 BOG থেকে MAD
.د.م0.0599224536
1 BOG থেকে MXN
$0.1230929163
1 BOG থেকে PLN
0.0241280676
1 BOG থেকে RON
лв0.0288343665
1 BOG থেকে SEK
kr0.0634356063
1 BOG থেকে BGN
лв0.0110697453
1 BOG থেকে HUF
Ft2.2492131588
1 BOG থেকে CZK
0.1390678182
1 BOG থেকে KWD
د.ك0.00202171995
1 BOG থেকে ILS
0.0227360637