Bodega প্রাইস (BODEGA)
Bodega(BODEGA) বর্তমানে 0.340787USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.99MUSD। BODEGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BODEGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BODEGA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bodega থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01397713 ছিল।
গত 30 দিনে, Bodega থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0665094222 ছিল।
গত 60 দিনে, Bodega থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1390142079 ছিল।
গত 90 দিনে, Bodega থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1351515147169787 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01397713
|+4.28%
|30 দিন
|$ -0.0665094222
|-19.51%
|60 দিন
|$ -0.1390142079
|-40.79%
|90 দিন
|$ +0.1351515147169787
|+65.72%
Bodega এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.21%
+4.28%
+15.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.
