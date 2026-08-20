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Block-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00186075 USD। BLOCK-এর মার্কেট ক্যাপ 1,858,077 USD। BLOCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Block-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00186075 USD। BLOCK-এর মার্কেট ক্যাপ 1,858,077 USD। BLOCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BLOCK সম্পর্কে আরও

BLOCK প্রাইসের তথ্য

BLOCK কী

BLOCK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Block প্রাইস (BLOCK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BLOCK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00185812
$0.00185812$0.00185812
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Block (BLOCK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:07:38 (UTC+8)

Block-এর আজকের প্রাইস

আজ Block (BLOCK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00186075, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BLOCK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BLOCK-এর জন্য $ 0.00186075

Block বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,858,077 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1000.00M BLOCK। গত 24 ঘণ্টায়, BLOCK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00175057 (নিম্ন) এবং $ 0.00188526 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.269624 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00153854

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BLOCK গত ঘণ্টায় +0.30% এবং গত 7 দিনে +19.89% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 164.27K-তে পৌঁছেছে।

Block (BLOCK) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 164.27K
$ 164.27K$ 164.27K

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Block এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.86M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 164.27K। BLOCK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1000.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.86M

Block-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00175057
$ 0.00175057$ 0.00175057
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00188526
$ 0.00188526$ 0.00188526
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00175057
$ 0.00175057$ 0.00175057

$ 0.00188526
$ 0.00188526$ 0.00188526

$ 0.269624
$ 0.269624$ 0.269624

$ 0.00153854
$ 0.00153854$ 0.00153854

+0.30%

+6.17%

+19.89%

+19.89%

Block (BLOCK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Block থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010806 ছিল।
গত 30 দিনে, Block থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004016655 ছিল।
গত 60 দিনে, Block থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006992834 ছিল।
গত 90 দিনে, Block থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000036369406618 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00010806+6.17%
30 দিন$ -0.0004016655-21.58%
60 দিন$ -0.0006992834-37.58%
90 দিন$ -0.0000000036369406618-0.00%

Block এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Block (BLOCK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BLOCK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Block (BLOCK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Block এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Block সম্পর্কে

BLOCK-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.2288332444901120100000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 6.16% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Block-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, BLOCK উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

BLOCK-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের BLOCK বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Block-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.2152834141110065196000 থেকে Tk0.2318474607053223528000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

BLOCK-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং BLOCK-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Block সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:07:38 (UTC+8)

Block (BLOCK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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