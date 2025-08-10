Bit2Me প্রাইস (B2M)
Bit2Me(B2M) বর্তমানে 0.01398107USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 41.36MUSD। B2M থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ B2M থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। B2M এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bit2Me থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bit2Me থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0047883822 ছিল।
গত 60 দিনে, Bit2Me থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007848916 ছিল।
গত 90 দিনে, Bit2Me থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001844227446962178 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.60%
|30 দিন
|$ +0.0047883822
|+34.25%
|60 দিন
|$ +0.0007848916
|+5.61%
|90 দিন
|$ +0.001844227446962178
|+15.20%
Bit2Me এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.60%
+15.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.
Bit2Me (B2M) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। B2Mটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
