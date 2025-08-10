BiohackerDAO প্রাইস (BIOHACK)
BiohackerDAO(BIOHACK) বর্তমানে 0.592842USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 348.60KUSD। BIOHACK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BiohackerDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BiohackerDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2741409898 ছিল।
গত 60 দিনে, BiohackerDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1466499027 ছিল।
গত 90 দিনে, BiohackerDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0858010086575437 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.2741409898
|+46.24%
|60 দিন
|$ +0.1466499027
|+24.74%
|90 দিন
|$ +0.0858010086575437
|+16.92%
BiohackerDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
