BBAChain প্রাইস (BBA)
BBAChain(BBA) বর্তমানে 0.118115USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.11MUSD। BBA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BBA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BBA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BBAChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0044934713630017 ছিল।
গত 30 দিনে, BBAChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0317279331 ছিল।
গত 60 দিনে, BBAChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0356169994 ছিল।
গত 90 দিনে, BBAChain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04762336083715726 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0044934713630017
|-3.66%
|30 দিন
|$ -0.0317279331
|-26.86%
|60 দিন
|$ -0.0356169994
|-30.15%
|90 দিন
|$ -0.04762336083715726
|-28.73%
BBAChain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
-3.66%
-12.60%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
BBAChain (BBA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BBAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BBA থেকে VND
₫3,108.196225
|1 BBA থেকে AUD
A$0.18071595
|1 BBA থেকে GBP
￡0.0874051
|1 BBA থেকে EUR
€0.10039775
|1 BBA থেকে USD
$0.118115
|1 BBA থেকে MYR
RM0.5008076
|1 BBA থেকে TRY
₺4.80373705
|1 BBA থেকে JPY
¥17.362905
|1 BBA থেকে ARS
ARS$156.4433175
|1 BBA থেকে RUB
₽9.44801885
|1 BBA থেকে INR
₹10.3610478
|1 BBA থেকে IDR
Rp1,905.08037845
|1 BBA থেকে KRW
₩164.0475612
|1 BBA থেকে PHP
₱6.70302625
|1 BBA থেকে EGP
￡E.5.7333021
|1 BBA থেকে BRL
R$0.64136445
|1 BBA থেকে CAD
C$0.16181755
|1 BBA থেকে BDT
৳14.3320741
|1 BBA থেকে NGN
₦180.88012985
|1 BBA থেকে UAH
₴4.87933065
|1 BBA থেকে VES
Bs15.11872
|1 BBA থেকে CLP
$114.09909
|1 BBA থেকে PKR
Rs33.4690664
|1 BBA থেকে KZT
₸63.7419409
|1 BBA থেকে THB
฿3.8174768
|1 BBA থেকে TWD
NT$3.5316385
|1 BBA থেকে AED
د.إ0.43348205
|1 BBA থেকে CHF
Fr0.094492
|1 BBA থেকে HKD
HK$0.9260216
|1 BBA থেকে MAD
.د.م1.0677596
|1 BBA থেকে MXN
$2.19339555
|1 BBA থেকে PLN
zł0.4299386
|1 BBA থেকে RON
лв0.51380025
|1 BBA থেকে SEK
kr1.13036055
|1 BBA থেকে BGN
лв0.19725205
|1 BBA থেকে HUF
Ft40.0787818
|1 BBA থেকে CZK
Kč2.4780527
|1 BBA থেকে KWD
د.ك0.036025075
|1 BBA থেকে ILS
₪0.40513445