Based Doge প্রাইস (BDOGE)
Based Doge(BDOGE) বর্তমানে 0.00006293USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 60.19KUSD। BDOGE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BDOGE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BDOGE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Based Doge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Based Doge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000009076 ছিল।
গত 60 দিনে, Based Doge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000071463 ছিল।
গত 90 দিনে, Based Doge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00005943965651369607 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.76%
|30 দিন
|$ -0.0000009076
|-1.44%
|60 দিন
|$ -0.0000071463
|-11.35%
|90 দিন
|$ -0.00005943965651369607
|-48.57%
Based Doge এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-4.19%
+4.76%
+13.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base
Based Doge (BDOGE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BDOGEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BDOGE থেকে VND
₫1.65600295
|1 BDOGE থেকে AUD
A$0.0000962829
|1 BDOGE থেকে GBP
￡0.0000465682
|1 BDOGE থেকে EUR
€0.0000534905
|1 BDOGE থেকে USD
$0.00006293
|1 BDOGE থেকে MYR
RM0.0002668232
|1 BDOGE থেকে TRY
₺0.0025593631
|1 BDOGE থেকে JPY
¥0.00925071
|1 BDOGE থেকে ARS
ARS$0.083350785
|1 BDOGE থেকে RUB
₽0.0050337707
|1 BDOGE থেকে INR
₹0.0055202196
|1 BDOGE থেকে IDR
Rp1.0149998579
|1 BDOGE থেকে KRW
₩0.0874022184
|1 BDOGE থেকে PHP
₱0.0035712775
|1 BDOGE থেকে EGP
￡E.0.0030546222
|1 BDOGE থেকে BRL
R$0.0003417099
|1 BDOGE থেকে CAD
C$0.0000862141
|1 BDOGE থেকে BDT
৳0.0076359262
|1 BDOGE থেকে NGN
₦0.0963703727
|1 BDOGE থেকে UAH
₴0.0025996383
|1 BDOGE থেকে VES
Bs0.00805504
|1 BDOGE থেকে CLP
$0.06079038
|1 BDOGE থেকে PKR
Rs0.0178318448
|1 BDOGE থেকে KZT
₸0.0339608038
|1 BDOGE থেকে THB
฿0.0020338976
|1 BDOGE থেকে TWD
NT$0.001881607
|1 BDOGE থেকে AED
د.إ0.0002309531
|1 BDOGE থেকে CHF
Fr0.000050344
|1 BDOGE থেকে HKD
HK$0.0004933712
|1 BDOGE থেকে MAD
.د.م0.0005688872
|1 BDOGE থেকে MXN
$0.0011686101
|1 BDOGE থেকে PLN
zł0.0002290652
|1 BDOGE থেকে RON
лв0.0002737455
|1 BDOGE থেকে SEK
kr0.0006022401
|1 BDOGE থেকে BGN
лв0.0001050931
|1 BDOGE থেকে HUF
Ft0.0213534076
|1 BDOGE থেকে CZK
Kč0.0013202714
|1 BDOGE থেকে KWD
د.ك0.00001919365
|1 BDOGE থেকে ILS
₪0.0002158499