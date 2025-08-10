Autobahn Network প্রাইস (TXL)
Autobahn Network(TXL) বর্তমানে 0.00009799USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.47KUSD। TXL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Autobahn Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000792223067500767 ছিল।
গত 30 দিনে, Autobahn Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000859814 ছিল।
গত 60 দিনে, Autobahn Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000943265 ছিল।
গত 90 দিনে, Autobahn Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008351359228920789 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000792223067500767
|-88.99%
|30 দিন
|$ -0.0000859814
|-87.74%
|60 দিন
|$ -0.0000943265
|-96.26%
|90 দিন
|$ -0.0008351359228920789
|-89.49%
Autobahn Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.95%
-88.99%
-89.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.
Autobahn Network (TXL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TXLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
