Architex প্রাইস (ARCX)
Architex(ARCX) বর্তমানে 0.125411USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.25MUSD। ARCX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ARCX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ARCX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Architex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Architex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0069546544 ছিল।
গত 60 দিনে, Architex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0070339016 ছিল।
গত 90 দিনে, Architex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0301382685849467 ছিল।
Architex এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.
Architex (ARCX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ARCXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ARCX থেকে VND
₫3,300.190465
|1 ARCX থেকে AUD
A$0.19187883
|1 ARCX থেকে GBP
￡0.09280414
|1 ARCX থেকে EUR
€0.10659935
|1 ARCX থেকে USD
$0.125411
|1 ARCX থেকে MYR
RM0.53174264
|1 ARCX থেকে TRY
₺5.10046537
|1 ARCX থেকে JPY
¥18.435417
|1 ARCX থেকে ARS
ARS$166.1068695
|1 ARCX থেকে RUB
₽10.03162589
|1 ARCX থেকে INR
₹11.00105292
|1 ARCX থেকে IDR
Rp2,022.75778133
|1 ARCX থেকে KRW
₩174.18082968
|1 ARCX থেকে PHP
₱7.11707425
|1 ARCX থেকে EGP
￡E.6.08744994
|1 ARCX থেকে BRL
R$0.68098173
|1 ARCX থেকে CAD
C$0.17181307
|1 ARCX থেকে BDT
৳15.21737074
|1 ARCX থেকে NGN
₦192.05315129
|1 ARCX থেকে UAH
₴5.18072841
|1 ARCX থেকে VES
Bs16.052608
|1 ARCX থেকে CLP
$121.147026
|1 ARCX থেকে PKR
Rs35.53646096
|1 ARCX থেকে KZT
₸67.67930026
|1 ARCX থেকে THB
฿4.05328352
|1 ARCX থেকে TWD
NT$3.7497889
|1 ARCX থেকে AED
د.إ0.46025837
|1 ARCX থেকে CHF
Fr0.1003288
|1 ARCX থেকে HKD
HK$0.98322224
|1 ARCX থেকে MAD
.د.م1.13371544
|1 ARCX থেকে MXN
$2.32888227
|1 ARCX থেকে PLN
zł0.45649604
|1 ARCX থেকে RON
лв0.54553785
|1 ARCX থেকে SEK
kr1.20018327
|1 ARCX থেকে BGN
лв0.20943637
|1 ARCX থেকে HUF
Ft42.55446052
|1 ARCX থেকে CZK
Kč2.63112278
|1 ARCX থেকে KWD
د.ك0.038250355
|1 ARCX থেকে ILS
₪0.43015973