ANGLE লোগো

ANGLE প্রাইস (ANGLE)

তালিকাভুক্ত নয়

ANGLE (ANGLE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01288123
$0.01288123$0.01288123
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে ANGLE (ANGLE) এর প্রাইস

ANGLE(ANGLE) বর্তমানে 0.01288123USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.59MUSD। ANGLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ANGLE এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.03%
ANGLE এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
201.48M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ANGLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ANGLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ANGLE (ANGLE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ANGLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ANGLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003137300 ছিল।
গত 60 দিনে, ANGLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010547653 ছিল।
গত 90 দিনে, ANGLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001372481892442338 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.03%
30 দিন$ -0.0003137300-2.43%
60 দিন$ -0.0010547653-8.18%
90 দিন$ -0.001372481892442338-9.62%

ANGLE (ANGLE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ANGLE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01277037
$ 0.01277037$ 0.01277037

$ 0.01292051
$ 0.01292051$ 0.01292051

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

+0.08%

+0.03%

-0.87%

ANGLE (ANGLE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

--
----

201.48M
201.48M 201.48M

ANGLE (ANGLE) কী?

ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ANGLE (ANGLE) এর টোকেনোমিক্স

ANGLE (ANGLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ANGLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ANGLE (ANGLE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ANGLE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ANGLE থেকে VND
338.96956745
1 ANGLE থেকে AUD
A$0.0197082819
1 ANGLE থেকে GBP
0.0095321102
1 ANGLE থেকে EUR
0.0109490455
1 ANGLE থেকে USD
$0.01288123
1 ANGLE থেকে MYR
RM0.0546164152
1 ANGLE থেকে TRY
0.5238796241
1 ANGLE থেকে JPY
¥1.89354081
1 ANGLE থেকে ARS
ARS$17.061189135
1 ANGLE থেকে RUB
1.0303695877
1 ANGLE থেকে INR
1.1299414956
1 ANGLE থেকে IDR
Rp207.7617451069
1 ANGLE থেকে KRW
17.8904827224
1 ANGLE থেকে PHP
0.7310098025
1 ANGLE থেকে EGP
￡E.0.6252549042
1 ANGLE থেকে BRL
R$0.0699450789
1 ANGLE থেকে CAD
C$0.0176472851
1 ANGLE থেকে BDT
1.5630084482
1 ANGLE থেকে NGN
19.7261868097
1 ANGLE থেকে UAH
0.5321236113
1 ANGLE থেকে VES
Bs1.64879744
1 ANGLE থেকে CLP
$12.44326818
1 ANGLE থেকে PKR
Rs3.6500253328
1 ANGLE থেকে KZT
6.9514845818
1 ANGLE থেকে THB
฿0.4163213536
1 ANGLE থেকে TWD
NT$0.385148777
1 ANGLE থেকে AED
د.إ0.0472741141
1 ANGLE থেকে CHF
Fr0.010304984
1 ANGLE থেকে HKD
HK$0.1009888432
1 ANGLE থেকে MAD
.د.م0.1164463192
1 ANGLE থেকে MXN
$0.2392044411
1 ANGLE থেকে PLN
0.0468876772
1 ANGLE থেকে RON
лв0.0560333505
1 ANGLE থেকে SEK
kr0.1232733711
1 ANGLE থেকে BGN
лв0.0215116541
1 ANGLE থেকে HUF
Ft4.3708589636
1 ANGLE থেকে CZK
0.2702482054
1 ANGLE থেকে KWD
د.ك0.00392877515
1 ANGLE থেকে ILS
0.0441826189