AIDA প্রাইস (AIDA)
AIDA(AIDA) বর্তমানে 0.00021469USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 214.61KUSD। AIDA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, AIDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AIDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003961671 ছিল।
গত 60 দিনে, AIDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006961417 ছিল।
গত 90 দিনে, AIDA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00009848346616085431 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.20%
|30 দিন
|$ +0.0003961671
|+184.53%
|60 দিন
|$ +0.0006961417
|+324.25%
|90 দিন
|$ +0.00009848346616085431
|+84.75%
AIDA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.83%
-1.20%
-4.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.
AIDA (AIDA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AIDAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
