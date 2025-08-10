Acid Toad প্রাইস (TOAD)
Acid Toad(TOAD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 182.98KUSD। TOAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TOAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TOAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Acid Toad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Acid Toad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Acid Toad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Acid Toad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.86%
|30 দিন
|$ 0
|+37.09%
|60 দিন
|$ 0
|+55.53%
|90 দিন
|$ 0
|--
Acid Toad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.26%
+5.86%
+38.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Acid Toad (TOAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TOADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TOAD থেকে VND
₫--
|1 TOAD থেকে AUD
A$--
|1 TOAD থেকে GBP
￡--
|1 TOAD থেকে EUR
€--
|1 TOAD থেকে USD
$--
|1 TOAD থেকে MYR
RM--
|1 TOAD থেকে TRY
₺--
|1 TOAD থেকে JPY
¥--
|1 TOAD থেকে ARS
ARS$--
|1 TOAD থেকে RUB
₽--
|1 TOAD থেকে INR
₹--
|1 TOAD থেকে IDR
Rp--
|1 TOAD থেকে KRW
₩--
|1 TOAD থেকে PHP
₱--
|1 TOAD থেকে EGP
￡E.--
|1 TOAD থেকে BRL
R$--
|1 TOAD থেকে CAD
C$--
|1 TOAD থেকে BDT
৳--
|1 TOAD থেকে NGN
₦--
|1 TOAD থেকে UAH
₴--
|1 TOAD থেকে VES
Bs--
|1 TOAD থেকে CLP
$--
|1 TOAD থেকে PKR
Rs--
|1 TOAD থেকে KZT
₸--
|1 TOAD থেকে THB
฿--
|1 TOAD থেকে TWD
NT$--
|1 TOAD থেকে AED
د.إ--
|1 TOAD থেকে CHF
Fr--
|1 TOAD থেকে HKD
HK$--
|1 TOAD থেকে MAD
.د.م--
|1 TOAD থেকে MXN
$--
|1 TOAD থেকে PLN
zł--
|1 TOAD থেকে RON
лв--
|1 TOAD থেকে SEK
kr--
|1 TOAD থেকে BGN
лв--
|1 TOAD থেকে HUF
Ft--
|1 TOAD থেকে CZK
Kč--
|1 TOAD থেকে KWD
د.ك--
|1 TOAD থেকে ILS
₪--