Abster প্রাইস (ABSTER)
Abster(ABSTER) বর্তমানে 0.04173698USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 41.55MUSD। ABSTER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ABSTER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ABSTER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Abster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00460142 ছিল।
গত 30 দিনে, Abster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0606878477 ছিল।
গত 60 দিনে, Abster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0495436233 ছিল।
গত 90 দিনে, Abster থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.021679466166741452 ছিল।
Abster এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.47%
+12.39%
+45.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential.
Abster (ABSTER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ABSTERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
