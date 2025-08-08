yfii finance (YFII) কী?
Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.
yfii finance এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো yfii finance, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। YFII এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের yfii finance এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
yfii finance প্রাইসের ইতিহাস
YFII এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা YFII এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের yfii finance এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
yfii finance (YFII) এর টোকেনোমিক্স
yfii finance (YFII) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YFIIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: yfii finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
yfii finance (YFII) এর লাইভ প্রাইস 88.77 USD।
yfii finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.43M USD। YFII এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 88.77USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
yfii finance (YFII) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 38.60K USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, yfii finance (YFII) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 9,350 USD।
yfii finance (YFII) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 59.28K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
