Xeleb Protocol প্রাইস(XCX)
আজ Xeleb Protocol (XCX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01872, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XCX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি XCX-এর জন্য $ 0.01872।
Xeleb Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1764 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.03M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 108.30M XCX। গত 24 ঘণ্টায়, XCX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01854 (নিম্ন) এবং $ 0.01952 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.09145411179261065 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.018251984968057314।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XCX গত ঘণ্টায় +0.16% এবং গত 7 দিনে -3.01% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 118.25K-তে পৌঁছেছে।
No.1764
10.83%
BSC
Xeleb Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 118.25K। XCX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 108.30M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999818984.9779598। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 18.72M।
+0.16%
-2.23%
-3.01%
-3.01%
Xeleb Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0004289
|-2.23%
|30 দিন
|$ -0.02738
|-59.40%
|60 দিন
|$ -0.01197
|-39.01%
|90 দিন
|$ -0.04004
|-68.15%
আজ, XCX এর পরিবর্তন $ -0.0004289 (-2.23%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.02738(-59.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, XCX এর প্রাইস $ -0.01197 (-39.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.04004 (-68.15%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Xeleb Protocol (XCX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Xeleb Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Xeleb Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
