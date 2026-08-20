HumidiFi প্রাইস(WET)
আজ HumidiFi (WET)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.07299, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WET থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি WET-এর জন্য ৳ 0.07299।
HumidiFi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #851 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.79M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 230.00M WET। গত 24 ঘণ্টায়, WET এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.06988 (নিম্ন) এবং ৳ 0.07335 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 41.0616382506253932096 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 6.3526557255422531171।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WET গত ঘণ্টায় +0.16% এবং গত 7 দিনে +7.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 72.99K-তে পৌঁছেছে।
No.851
23.00%
SOL
HumidiFi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.79M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 72.99K। WET এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 230.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 72.99M।
+0.16%
+2.06%
+7.27%
+7.27%
HumidiFi এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1800453
|+2.06%
|30 দিন
|৳ +0.00369
|+5.32%
|60 দিন
|৳ +0.0115
|+18.70%
|90 দিন
|৳ -0.00836
|-10.28%
আজ, WET এর পরিবর্তন ৳ +0.1800453 (+2.06%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00369(+5.32%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WET এর প্রাইস ৳ +0.0115 (+18.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00836 (-10.28%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি HumidiFi (WET) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই HumidiFi প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি HumidiFi-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
WET মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
WET_USDT 4 ঘন্টার সময়সীমায় 0.07171 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে। মূল্য R1 প্রতিরোধ স্তর 0.07222-এর নিচে অবস্থান করছে। S1 সমর্থন স্তর 0.07138 নিকটস্থ প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করছে। কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থা দেখাচ্ছে যে মূল্য আবর্তনশীল সীমার উপরের সীমায় অবস্থান করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 0.07200 এর কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে কোনো স্পষ্ট ব্রেকআউটের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। MACD গতিশীল ক্রসওভার অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত রেখা ধীর রেখাকে উপর থেকে পার করেছে। গতিশীলতা সূচক দেখাচ্ছে যে স্বল্পমেয়াদী ক্রেতারা বাজারে প্রবেশ করেছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এর মান কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি। গড় মূল্যরেখার সমষ্টি এখনও স্পষ্ট দিকনির্দেশ প্রদান করছে না। EMA এবং MA একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। KDJ এবং StochRSI এর মান সময়ের সাথে বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিশ্চিত করতে হবে। গতিশীলতার বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত এবং একতরফা গতিশীলতার কোনো স্পষ্ট সংকেত নেই। উপরের দিকে R1 স্তর 0.07222 বর্তমান মূল্য থেকে 0.00009 দূরে অবস্থান করছে। এই স্তরটি সাম্প্রতিক সময়ের প্রথম পরীক্ষার পয়েন্ট। R2 স্তর 0.07255 আরও দূরে অবস্থান করছে। নিচের দিকে S1 স্তর 0.07138 বর্তমান মূল্য থেকে 0.00075 দূরে অবস্থান করছে। S2 স্তর 0.07087 দ্বিতীয় স্তরের সাহায্যকারী স্তর হিসেবে কাজ করছে। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু 0.07171 বর্তমান মূল্য থেকে 0.00036 নিচে অবস্থান করছে। মূল্য এই কেন্দ্রবিন্দু চারপাশে সংকীর্ণ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, HumidiFi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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HumidiFi’s vision is to make Solana the home of the world’s most efficient, responsive, and transparent markets: true internet capital markets. The protocol redefines decentralized trading by merging on-chain execution with institutional-grade market-making logic, creating a system where liquidity is always active, adaptive, and optimized for performance.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
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