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HumidiFi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.07299 BDT। WET-এর মার্কেট ক্যাপ 16,787,700 BDT। WET-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!HumidiFi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.07299 BDT। WET-এর মার্কেট ক্যাপ 16,787,700 BDT। WET-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WET সম্পর্কে আরও

WET প্রাইসের তথ্য

WET কী

WET অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WET টোকেনোমিক্স

WET প্রাইস পূর্বাভাস

WET ইতিহাস

WET ক্রয়ের গাইড

WET-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

WET স্পট

WET USDT-M ফিউচার

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HumidiFi প্রাইস(WET)

1 WET থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳8.9201079
৳8.9201079৳8.9201079
+2.06%1D
BDT
HumidiFi (WET) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:00:30 (UTC+8)

HumidiFi-এর আজকের প্রাইস

আজ HumidiFi (WET)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.07299, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WET থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি WET-এর জন্য ৳ 0.07299

HumidiFi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #851 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.79M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 230.00M WET। গত 24 ঘণ্টায়, WET এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.06988 (নিম্ন) এবং ৳ 0.07335 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 41.0616382506253932096 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 6.3526557255422531171

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WET গত ঘণ্টায় +0.16% এবং গত 7 দিনে +7.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 72.99K-তে পৌঁছেছে।

HumidiFi (WET) এর মার্কেট তথ্য

No.851

৳ 16.79M
৳ 16.79M৳ 16.79M

৳ 72.99K
৳ 72.99K৳ 72.99K

৳ 72.99M
৳ 72.99M৳ 72.99M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

HumidiFi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.79M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 72.99K। WET এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 230.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 72.99M

HumidiFi-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.06988
৳ 0.06988৳ 0.06988
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.07335
৳ 0.07335৳ 0.07335
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.06988
৳ 0.06988৳ 0.06988

৳ 0.07335
৳ 0.07335৳ 0.07335

৳ 41.0616382506253932096
৳ 41.0616382506253932096৳ 41.0616382506253932096

৳ 6.3526557255422531171
৳ 6.3526557255422531171৳ 6.3526557255422531171

+0.16%

+2.06%

+7.27%

+7.27%

HumidiFi (WET) প্রাইসের হিস্টরি BDT

HumidiFi এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.1800453+2.06%
30 দিন৳ +0.00369+5.32%
60 দিন৳ +0.0115+18.70%
90 দিন৳ -0.00836-10.28%
HumidiFi আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, WET এর পরিবর্তন ৳ +0.1800453 (+2.06%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

HumidiFi 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00369(+5.32%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

HumidiFi 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WET এর প্রাইস ৳ +0.0115 (+18.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

HumidiFi 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00836 (-10.28%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি HumidiFi (WET) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই HumidiFi প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

HumidiFi-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি HumidiFi-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

HumidiFi-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

WET মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

WET_USDT 4 ঘন্টার সময়সীমায় 0.07171 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে। মূল্য R1 প্রতিরোধ স্তর 0.07222-এর নিচে অবস্থান করছে। S1 সমর্থন স্তর 0.07138 নিকটস্থ প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করছে। কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থা দেখাচ্ছে যে মূল্য আবর্তনশীল সীমার উপরের সীমায় অবস্থান করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 0.07200 এর কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে কোনো স্পষ্ট ব্রেকআউটের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। MACD গতিশীল ক্রসওভার অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত রেখা ধীর রেখাকে উপর থেকে পার করেছে। গতিশীলতা সূচক দেখাচ্ছে যে স্বল্পমেয়াদী ক্রেতারা বাজারে প্রবেশ করেছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এর মান কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি। গড় মূল্যরেখার সমষ্টি এখনও স্পষ্ট দিকনির্দেশ প্রদান করছে না। EMA এবং MA একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। KDJ এবং StochRSI এর মান সময়ের সাথে বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিশ্চিত করতে হবে। গতিশীলতার বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত এবং একতরফা গতিশীলতার কোনো স্পষ্ট সংকেত নেই। উপরের দিকে R1 স্তর 0.07222 বর্তমান মূল্য থেকে 0.00009 দূরে অবস্থান করছে। এই স্তরটি সাম্প্রতিক সময়ের প্রথম পরীক্ষার পয়েন্ট। R2 স্তর 0.07255 আরও দূরে অবস্থান করছে। নিচের দিকে S1 স্তর 0.07138 বর্তমান মূল্য থেকে 0.00075 দূরে অবস্থান করছে। S2 স্তর 0.07087 দ্বিতীয় স্তরের সাহায্যকারী স্তর হিসেবে কাজ করছে। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু 0.07171 বর্তমান মূল্য থেকে 0.00036 নিচে অবস্থান করছে। মূল্য এই কেন্দ্রবিন্দু চারপাশে সংকীর্ণ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো HumidiFi-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

হিউমিডিফাই (WET) এর দাম বেশ কয়েকটি প্রধান কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি
3. ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতার স্তর
4. প্রকল্পের উন্নয়নের আপডেট এবং রোডম্যাপের অগ্রগতি
5. সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি
6. অংশীদারিত্বের ঘোষণা

মানুষ কেন HumidiFi-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের HumidiFi (WET) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারের প্রবণতা শনাক্ত করা, কেনা/বেচার সময় ঠিক করা, লাভ-ক্ষতি হিসাব করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে অস্থিরতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

HumidiFi এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য HumidiFi (WET) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WET এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
HumidiFi (WET) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, HumidiFi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে HumidiFi এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WET এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, HumidiFi প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ HumidiFi কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

HumidiFi দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে WET কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে HumidiFi কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার HumidiFi (WET) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং HumidiFi তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে HumidiFi (WET) কিনবেন নির্দেশিকা

HumidiFi দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

HumidiFi এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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HumidiFi (WET) কী?

HumidiFi’s vision is to make Solana the home of the world’s most efficient, responsive, and transparent markets: true internet capital markets. The protocol redefines decentralized trading by merging on-chain execution with institutional-grade market-making logic, creating a system where liquidity is always active, adaptive, and optimized for performance.

HumidiFi সম্পর্কিত রিসোর্স

HumidiFi সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল HumidiFi ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: HumidiFi সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:00:30 (UTC+8)

HumidiFi (WET) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

HumidiFi সম্পর্কে আরও জানুন

WET USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে WET-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে WET USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে HumidiFi (WET) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
WET/USDT
৳8.9249963
৳8.9249963৳8.9249963
+2.25%
1.03M (USDT)
WET/USDC
৳8.9127753
৳8.9127753৳8.9127753
+2.17%
776.57K (USDT)

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হট

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৳0.0672155
৳0.0672155৳0.0672155

+44.73%

Lighter

Lighter

LIT

৳352.233662
৳352.233662৳352.233662

+17.29%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,805.2305
৳8,805.2305৳8,805.2305

+16.49%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WET-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

WET
WET
BDT
BDT

1 WET = 8.9201079 BDT