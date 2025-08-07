UWON সম্পর্কে আরও

UWON (UWON) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.266
+1.17%
UWON এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

UWON(UWON) বর্তমানে 0.266USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ --USD। UWON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

UWON এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 17.81K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.17%
UWON এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
-- USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ UWON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UWON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

UWON এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

UWON এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.003076+1.17%
30 দিন$ -0.034-11.34%
60 দিন$ -0.024-8.28%
90 দিন$ -0.151-36.22%
UWON আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, UWON এর পরিবর্তন $ +0.003076 (+1.17%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

UWON 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.034(-11.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

UWON 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, UWON এর প্রাইস $ -0.024 (-8.28%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

UWON 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.151 (-36.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

UWON এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

UWON এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.2501
$ 0.2671
$ 5.9
+0.03%

+1.17%

+1.14%

UWON এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

--
$ 17.81K
--
UWON (UWON) কী?

This meme-coin is dedicated to the launch of the Case Boom game in Telegram Wallet. At the end of the game there was a funny bug when, instead of a box, there was an empty screen and the title YOU WON.

MEXC-তে UWON উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার UWON এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে UWON এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে UWON সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার UWON কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

UWON এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো UWON, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। UWON এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের UWON এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

UWON প্রাইসের ইতিহাস

UWON এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা UWON এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের UWON এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

UWON (UWON) এর টোকেনোমিক্স

UWON (UWON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UWONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

UWON (UWON) কীভাবে কিনবেন

UWON কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ UWON কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

UWON থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 UWON থেকে VND
6,999.79
1 UWON থেকে AUD
A$0.40698
1 UWON থেকে GBP
0.19684
1 UWON থেকে EUR
0.2261
1 UWON থেকে USD
$0.266
1 UWON থেকে MYR
RM1.12784
1 UWON থেকে TRY
10.81822
1 UWON থেকে JPY
¥39.102
1 UWON থেকে ARS
ARS$349.99748
1 UWON থেকে RUB
21.27734
1 UWON থেকে INR
23.33352
1 UWON থেকে IDR
Rp4,290.32198
1 UWON থেকে KRW
369.44208
1 UWON থেকে PHP
15.0955
1 UWON থেকে EGP
￡E.12.91164
1 UWON থেকে BRL
R$1.44438
1 UWON থেকে CAD
C$0.36442
1 UWON থেকে BDT
32.2924
1 UWON থেকে NGN
407.34974
1 UWON থেকে UAH
10.99378
1 UWON থেকে VES
Bs34.048
1 UWON থেকে CLP
$257.488
1 UWON থেকে PKR
Rs75.41632
1 UWON থেকে KZT
143.6267
1 UWON থেকে THB
฿8.59712
1 UWON থেকে TWD
NT$7.9534
1 UWON থেকে AED
د.إ0.97622
1 UWON থেকে CHF
Fr0.2128
1 UWON থেকে HKD
HK$2.08544
1 UWON থেকে MAD
.د.م2.40464
1 UWON থেকে MXN
$4.94228
1 UWON থেকে PLN
0.96824
1 UWON থেকে RON
лв1.1571
1 UWON থেকে SEK
kr2.54562
1 UWON থেকে BGN
лв0.44422
1 UWON থেকে HUF
Ft90.3203
1 UWON থেকে CZK
5.58068
1 UWON থেকে KWD
د.ك0.08113
1 UWON থেকে ILS
0.91238

UWON সম্পর্কিত রিসোর্স

UWON সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল UWON ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: UWON সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

