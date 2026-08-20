Turtle প্রাইস(TURTLE)
আজ Turtle (TURTLE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0435, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TURTLE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TURTLE-এর জন্য ৳ 0.0435।
Turtle বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TURTLE। গত 24 ঘণ্টায়, TURTLE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04077 (নিম্ন) এবং ৳ 0.04387 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TURTLE গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে +0.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 72.19K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Turtle এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 72.19K। TURTLE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 43.50M।
+0.13%
+3.71%
+0.57%
+0.57%
Turtle এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1902169
|+3.71%
|30 দিন
|৳ +0.00768
|+21.44%
|60 দিন
|৳ +0.00763
|+21.27%
|90 দিন
|৳ -0.00352
|-7.49%
আজ, TURTLE এর পরিবর্তন ৳ +0.1902169 (+3.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00768(+21.44%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TURTLE এর প্রাইস ৳ +0.00763 (+21.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00352 (-7.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Turtle (TURTLE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Turtle প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Turtle-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
TURTLE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
TURTLE_USDT 4 ঘন্টার সময়সীমায় 0.04173 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করছে। মূল্য S1 এবং R1 হাবের মধ্যে অবস্থান করছে। ছোট সময়ের গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিরপেক্ষ ও দোলনশীল প্যাটার্ন বজায় রেখেছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্য প্রকাশ করছে যে, ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি হাবের আশেপাশে সমতার সঙ্গে বিতরণ হচ্ছে। বর্তমান কাঠামো সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত ও ধীর লাইনের গতিশক্তি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। RSI নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো চরম অতিক্রম বা অতিক্রমণের পরিস্থিতি প্রকাশ করছে না। ওলাটাইলিটি সংকোচনের প্যাটার্ন বজায় রেখেছে। ছোট সময়ের ক্রয়ের গতিশক্তি এবং মাঝারি সময়ের সমন্বয়ের সংকেত একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। গতিশক্তির বিতরণ বিক্ষিপ্ত এবং একতরফা ভাবে কোনো অগ্রসরণের চালকশক্তি অনুপস্থিত। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.04189, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00008 দূরে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর 0.04154, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00027 দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর 0.04208 এবং দূরবর্তী সমর্থন স্তর 0.04138। মূল্য R1 অতিক্রম করলে ঊর্ধ্বমুখী সীমানা পরীক্ষা করবে। আবার S1 অতিক্রম করলে S2 হাবের দিকে নিয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোর মধ্যে ব্যবধান খুবই সংকীর্ণ। বাণিজ্যিক সীমার প্যাটার্ন খুবই সংকীর্ণ।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Turtle এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Turtle (TURTLE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Turtle is a Web3 distribution protocol that monetizes user wallet activity—including liquidity deployment, earned yields, swaps via partners, staking, and referral usage—through APIs, enabling distribution partners to generate additional income seamlessly without adding any risk or extra steps for users.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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