Tesla xStock প্রাইস(TSLAX)
আজ Tesla xStock (TSLAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 382.69, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TSLAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TSLAX-এর জন্য $ 382.69।
Tesla xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #537 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.42M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 103.00K TSLAX। গত 24 ঘণ্টায়, TSLAX এর ট্রেড হয়েছে $ 382.66 (নিম্ন) এবং $ 427.6 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 474.6824248978316 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 290.2836164741007।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TSLAX গত ঘণ্টায় -0.24% এবং গত 7 দিনে -13.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 108.76K-তে পৌঁছেছে।
Tesla xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 39.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 108.76K। TSLAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 103.00K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 102998.18225199। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 39.42M।
Tesla xStock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -24.636
|-6.05%
|30 দিন
|$ -53.16
|-12.20%
|60 দিন
|$ -38.55
|-9.16%
|90 দিন
|$ +52.83
|+16.01%
আজ, TSLAX এর পরিবর্তন $ -24.636 (-6.05%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -53.16(-12.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TSLAX এর প্রাইস $ -38.55 (-9.16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +52.83 (+16.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Tesla xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Tesla xStock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|11-13 22:54:05
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
|11-13 21:54:24
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
|11-13 16:51:43
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
|11-12 23:21:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
|11-12 15:27:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
|11-12 07:19:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
