Tema প্রাইস (TEMA)
আজ Tema (TEMA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TEMA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TEMA-এর জন্য $ 0।
Tema বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TEMA। গত 24 ঘণ্টায়, TEMA এর ট্রেড হয়েছে -- (নিম্ন) এবং -- (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TEMA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Tema এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। TEMA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে । এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
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আজকে, Tema থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 30 দিনে, Tema থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 60 দিনে, Tema থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 90 দিনে, Tema থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
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2040 সালে, Tema এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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টেমা সম্পর্কে কী?
$TEMA হল টেমার অফিশিয়াল টোকেন, যা বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত র্যাকুন, TikTok-এ ২.৭ মিলিয়নেরও বেশি, YouTube-এ ১.৭ মিলিয়ন এবং Instagram-এ ৩১৪,০০০ অনুসারীর বিশাল অনলাইন অনুসারী সম্পন্ন। এটি শুধুমাত্র আরেকটি মেম কয়েন নয়; $TEMA বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অনলাইন ব্যক্তিত্ব এবং Web3-এর উত্তেজনাপূর্ণ জগতের মধ্যে ফাঁকা পূরণ করে, একটি প্রমাণিত, অত্যন্ত সক্রিয় দর্শকদের সাথে জড়িত একটি অনন্য বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে।
টেমা কীভাবে অনন্য?
$TEMA ধারণ করে, আপনি টেমার আকর্ষণীয় কন্টেন্ট এবং অনস্বীকার্য করিষ্ণতাকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটি জীবন্ত এবং দ্রুত বৃদ্ধিশীল সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যেই গভীরভাবে সংযুক্ত এবং সক্রিয় এই প্রতিষ্ঠিত ভক্ত সম্প্রদায় অর্গানিক বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রদায় বিকাশের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে, যা $TEMA-কে অস্থায়ী মেম ট্রেন্ড থেকে আলাদা করে দেয়। আমরা শুধুমাত্র একটি ভাইরাল মুহূর্তের সুযোগ নিচ্ছি না; আমরা একটি স্থায়ী পরিবেশ গড়ে তুলছি যা আগে থেকেই বিশাল দর্শকদের দ্বারা চালিত হয়।
টেমার ইতিহাস কী?
টেমা, বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত র্যাকুন, TikTok, YouTube এবং Instagram সহ একাধিক প্ল্যাটফর্মে বিশাল অনলাইন অনুসারী গড়ে তুলেছে, যথাক্রমে ২.৭ মিলিয়ন, ১.৭ মিলিয়ন এবং ৩১৪,০০০ অনুসারী অর্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠিত ভক্ত সম্প্রদায় ছিল $TEMA টোকেনের সৃষ্টি এবং লঞ্চে একটি মূল কারণ।
টেমার পরবর্তী পরিকল্পনা কী?
আমাদের দল প্রকৃত মূল্য প্রদান এবং টোকেন লঞ্চের প্রাথমিক উত্তেজনার বাইরে একটি সমৃদ্ধ সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। $TEMA-র রোডম্যাপে টোকেনটি উপযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য বজায় রাখার নিশ্চয়তা রয়েছে। এই বহুমুখী পদ্ধতি আস্থা এবং সংযোগ বৃদ্ধি করে, $TEMA পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করে।
$TEMA কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
$TEMA টোকেন এমন একটি সিস্টেমে কাজ করে যা ধারকদের পুরস্কৃত করে এবং সম্প্রদায়ের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। সুন্দর লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য, এক্সচেঞ্জগুলিতে পর্যাপ্ত স্লিপেজ ব্যবহার করুন। $TEMA-তে বিনিয়োগ করা শুধুমাত্র একটি আর্থিক সুযোগ নয়; এটি একটি প্রিয় অনলাইন আইকনকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটি সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ে বিনিয়োগ। আমাদের সাথে যোগ দিন একটি টেকসহায় এবং উত্তেজনাপূর্ণ Web3 প্রকল্প তৈরি করার জন্য যেখানে সামাজিক মিডিয়া প্রভাবের শক্তি ব্লকচেইন প্রযুক্তির উদ্ভাবনী সম্ভাবনার সাথে মিলিত হয়।
কোনটির বর্তমান দাম Tema?
Tema (TEMA) এর লাইভ দাম হল Tk0.0037936653465702600000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Tema বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Tema বর্তমানে বাজারে #7635 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk3769947.25742584600000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
TEMA এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
TEMA এর প্রচলিত সরবরাহ হল 999933785.33388 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Tema এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Tema এর দাম Tk0.0037432797685950800000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0038452798410814200000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Tema এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Tema এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk7.69867053130030800000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.003514701292902800000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে TEMA এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Tema এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 1.27% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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