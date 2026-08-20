Request প্রাইস(REQ)
আজ Request (REQ)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.05195, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান REQ থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি REQ-এর জন্য ৳ 0.05195।
Request বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #442 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 41.39M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 796.69M REQ। গত 24 ঘণ্টায়, REQ এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.05049 (নিম্ন) এবং ৳ 0.05338 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 144.700313143730168539 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.5684070084097427।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, REQ গত ঘণ্টায় +0.36% এবং গত 7 দিনে +1.68% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.85K-তে পৌঁছেছে।
No.442
ETH
Request এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 41.39M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.85K। REQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 796.69M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999416740.93470852। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 51.92M।
+0.36%
-1.04%
+1.68%
+1.68%
Request এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.0667215
|-1.04%
|30 দিন
|৳ +0.00156
|+3.09%
|60 দিন
|৳ -0.00446
|-7.91%
|90 দিন
|৳ +0.03195
|+159.75%
আজ, REQ এর পরিবর্তন ৳ -0.0667215 (-1.04%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00156(+3.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, REQ এর প্রাইস ৳ -0.00446 (-7.91%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.03195 (+159.75%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Request (REQ) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Request প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Request-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
REQ মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
**বাজার গঠন** REQ_USDT 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.06379, কেন্দ্রীয় স্তর 0.06557-এর নিচে 2.78% অবস্থানে রয়েছে এবং হাব সিস্টেমের নিচের অংশে আছে। MA ও EMA সকল সময়সীমায় ক্রয় পরিকল্পনা প্রদর্শন করছে এবং মূল্য গড়ের সিস্টেমের উপরে চলছে। MACD সংকেত সুবিধাজনক ক্রসওভার প্রদর্শন করেছে, গঠনগত দিক থেকে বাছাই পক্ষ প্রাধান্য পেয়েছে। **শক্তির অবস্থা** স্বল্পমেয়াদী শক্তি সূচকগুলো বাছাই পক্ষের প্রাধান্য প্রদর্শন করছে, দ্রুত ও ধীর গড়ের সিস্টেম একই দিকে চলছে। RSI মধ্যম সীমার মধ্যে অবস্থান করছে, শক্তি এখনও অতিরিক্ত ক্রয়ের অঞ্চলে প্রবেশ করেনি। বলের পরিমাপক সূচক BOLL প্রদর্শন করছে যে মূল্য চ্যানেলের মধ্যে চলছে, বর্তমান শক্তির ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের প্রতিরোধ স্তর R1 0.0667, বর্তমান মূল্য থেকে 4.56% দূরে; R2 0.06761, বর্তমান মূল্য থেকে 5.99% দূরে। নিচের সমর্থন স্তর S1 0.06466, বর্তমান মূল্য থেকে -1.36% দূরে; S2 0.06353, বর্তমান মূল্য থেকে 0.41% দূরে। নিকটবর্তী মূল্য স্তরগুলো প্রায় 0.0635-0.0667 এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Request এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Request দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে REQ কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Request কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Request (REQ) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Request এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Request (REQ) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.
Request সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে REQ-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে REQ USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Request প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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