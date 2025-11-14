বিনিময়DEX+
ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচার500Xআয় করুনইভেন্ট
আরও
CHZ Frenzy
Hims Hers Health-এর আজকের লাইভ প্রাইস 34.5 USD। HIMSON-এর মার্কেট ক্যাপ 208,455.01228533 USD। HIMSON থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Hims Hers Health-এর আজকের লাইভ প্রাইস 34.5 USD। HIMSON-এর মার্কেট ক্যাপ 208,455.01228533 USD। HIMSON থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HIMSON সম্পর্কে আরও

HIMSON প্রাইসের তথ্য

HIMSON কী

HIMSON অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

HIMSON টোকেনোমিক্স

HIMSON প্রাইস পূর্বাভাস

HIMSON ইতিহাস

HIMSON ক্রয়ের গাইড

HIMSON-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

HIMSON স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Hims Hers Health লোগো

Hims Hers Health প্রাইস(HIMSON)

1 HIMSON থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$34.5
$34.5$34.5
-6.75%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:34:20 (UTC+8)

Hims Hers Health-এর আজকের প্রাইস

আজ Hims Hers Health (HIMSON)-এর লাইভ প্রাইস $ 34.5, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HIMSON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HIMSON-এর জন্য $ 34.5

Hims Hers Health বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2805 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 208.46K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.04K HIMSON। গত 24 ঘণ্টায়, HIMSON এর ট্রেড হয়েছে $ 33.65 (নিম্ন) এবং $ 39.08 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 151.28876306232115 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 35.83172597596992

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HIMSON গত ঘণ্টায় +1.86% এবং গত 7 দিনে -14.82% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 145.19K-তে পৌঁছেছে।

Hims Hers Health (HIMSON) এর মার্কেট তথ্য

No.2805

$ 208.46K
$ 208.46K$ 208.46K

$ 145.19K
$ 145.19K$ 145.19K

$ 208.46K
$ 208.46K$ 208.46K

6.04K
6.04K 6.04K

6,042.17426914
6,042.17426914 6,042.17426914

ETH

Hims Hers Health এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 208.46K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 145.19K। HIMSON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.04K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 6042.17426914। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 208.46K

Hims Hers Health-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 33.65
$ 33.65$ 33.65
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 39.08
$ 39.08$ 39.08
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 33.65
$ 33.65$ 33.65

$ 39.08
$ 39.08$ 39.08

$ 151.28876306232115
$ 151.28876306232115$ 151.28876306232115

$ 35.83172597596992
$ 35.83172597596992$ 35.83172597596992

+1.86%

-6.75%

-14.82%

-14.82%

Hims Hers Health (HIMSON) প্রাইসের হিস্টরি USD

Hims Hers Health এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -2.4973-6.75%
30 দিন$ -21.67-38.58%
60 দিন$ -20.74-37.55%
90 দিন$ +4.5+15.00%
Hims Hers Health আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, HIMSON এর পরিবর্তন $ -2.4973 (-6.75%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Hims Hers Health 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -21.67(-38.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Hims Hers Health 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, HIMSON এর প্রাইস $ -20.74 (-37.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Hims Hers Health 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +4.5 (+15.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Hims Hers Health (HIMSON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Hims Hers Health প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Hims Hers Health এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Hims Hers Health (HIMSON) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HIMSON এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Hims Hers Health (HIMSON) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Hims Hers Health এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Hims Hers Health এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? HIMSON এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Hims Hers Health এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Hims Hers Health কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Hims Hers Health দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে HIMSON কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Hims Hers Health কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Hims Hers Health (HIMSON) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

6.04K এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Hims Hers Health তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Hims Hers Health (HIMSON) কিনবেন নির্দেশিকা

Hims Hers Health দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Hims Hers Health এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Hims Hers Health (HIMSON) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Hims Hers Health (HIMSON) কী?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health সম্পর্কিত রিসোর্স

Hims Hers Health সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Hims Hers Health ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hims Hers Health সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Hims Hers Health-এর মূল্য কত হবে?
যদি Hims Hers Health বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Hims Hers Health-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:34:20 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

Hims Hers Health সম্পর্কে আরও জানুন

HIMSON USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে HIMSON-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে HIMSON USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Hims Hers Health (HIMSON) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Hims Hers Health প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
HIMSON/USDT
$34.5
$34.5$34.5
-6.98%
0.00% (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Play Solana

Play Solana

PLAYSOLANA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MindHive

MindHive

MINDHIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DIN

DIN

DIN

$0.1042
$0.1042$0.1042

+108.40%

Pieverse

Pieverse

PIEVERSE

$0.1321
$0.1321$0.1321

+164.20%

Blink Galaxy

Blink Galaxy

BG

$0.002200
$0.002200$0.002200

+10.00%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

United Protocol

United Protocol

UT

$0.011404
$0.011404$0.011404

+1,040.40%

Pieverse

Pieverse

PIEVERSE

$0.1321
$0.1321$0.1321

+164.20%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00005296
$0.00005296$0.00005296

+152.19%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002240
$0.0000002240$0.0000002240

+121.34%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.001281
$0.001281$0.001281

+83.00%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

HIMSON-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 34.5 USD