Hims Hers Health প্রাইস(HIMSON)
আজ Hims Hers Health (HIMSON)-এর লাইভ প্রাইস $ 34.5, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HIMSON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HIMSON-এর জন্য $ 34.5।
Hims Hers Health বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2805 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 208.46K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.04K HIMSON। গত 24 ঘণ্টায়, HIMSON এর ট্রেড হয়েছে $ 33.65 (নিম্ন) এবং $ 39.08 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 151.28876306232115 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 35.83172597596992।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HIMSON গত ঘণ্টায় +1.86% এবং গত 7 দিনে -14.82% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 145.19K-তে পৌঁছেছে।
Hims Hers Health এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 208.46K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 145.19K। HIMSON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.04K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 6042.17426914। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 208.46K।
Hims Hers Health এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -2.4973
|-6.75%
|30 দিন
|$ -21.67
|-38.58%
|60 দিন
|$ -20.74
|-37.55%
|90 দিন
|$ +4.5
|+15.00%
আজ, HIMSON এর পরিবর্তন $ -2.4973 (-6.75%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -21.67(-38.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, HIMSON এর প্রাইস $ -20.74 (-37.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +4.5 (+15.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Hims Hers Health এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Hims Hers Health সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
