Fireverse প্রাইস(FIR)
আজ Fireverse (FIR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02904, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FIR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FIR-এর জন্য $ 0.02904।
Fireverse বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1479 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.97M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 136.71M FIR। গত 24 ঘণ্টায়, FIR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0288 (নিম্ন) এবং $ 0.02976 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.13227499641836485 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02881874292010044।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FIR গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে -9.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 52.90K-তে পৌঁছেছে।
No.1479
13.67%
BSC
Fireverse এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.97M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 52.90K। FIR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 136.71M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 29.04M।
+0.03%
+0.06%
-9.76%
-9.76%
Fireverse এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0000174
|+0.06%
|30 দিন
|$ -0.04712
|-61.87%
|60 দিন
|$ -0.05184
|-64.10%
|90 দিন
|$ -0.10009
|-77.52%
আজ, FIR এর পরিবর্তন $ +0.0000174 (+0.06%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.04712(-61.87%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FIR এর প্রাইস $ -0.05184 (-64.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.10009 (-77.52%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Fireverse (FIR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Fireverse প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Fireverse এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
পরিমাণ
1 FIR = 0.02904 USD